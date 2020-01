Pablo Marí, die in het seizoen 2017/2018 de aanvoerder van NAC Breda was, heeft woensdag zijn transfer naar Arsenal afgerond. De 26-jarige verdediger wordt voor een half jaar gehuurd van het Braziliaanse Flamengo, met een optie tot koop.

"Pablo is een ervaren speler die ons extra defensieve kwaliteiten zal geven", zegt technisch directeur Edu op de site van Arsenal. "We volgden zijn carrière al een tijdje."

Arsenal wordt de tweede Engelse club voor Marí, want hij stond tussen 2016 en 2019 onder contract bij Manchester City. De Spanjaard speelde nooit een officieel duel voor de 'Citizens', die hem achtereenvolgens verhuurden aan Girona, NAC en Deportivo La Coruña.

Afgelopen zomer vertrok Mari voor zo'n 1,5 miljoen euro naar Flamengo, waar hij basisspeler was en als eerste Spanjaard de Copa Libertadores won, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League.

Arsenal beleeft een teleurstellend seizoen en staat slechts op de tiende plek in de Premier League. De ploeg van trainer Mikel Arteta, die in het verleden assistent was bij Manchester City, heeft in 24 competitieduels al 34 treffers geïncasseerd.

Voor de gebruikers van de app: klik op de video om het introductiefilmpje voor Pablo Mari te bekijken.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League