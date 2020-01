Voor Steven Bergwijn ging woensdag een droom in vervulling toen hij een contract voor 5,5 jaar tekende bij Tottenham Hotspur. Zijn volgende droom is de Champions League winnen met de Engelse club.

"Ik wil goals maken, assists geven en de Champions League winnen met deze geweldige club", zegt de 22-jarige Bergwijn in een video van Tottenham. De aanvaller komt voor 30 miljoen (exclusief bonussen) over van PSV.

De 'Spurs' spelen in februari en maart in de achtste finales van de Champions League tegen RB Leipzig. Vorig jaar reikte de Londense club tot de finale van het miljoenenbal, waarin Liverpool met 2-0 te sterk was.

"Ik vond het mooi om te zien hoe er van Ajax werd gewonnen", zegt de geboren Amsterdammer over de halve finale van vorig seizoen, waarin Lucas Moura met een treffer in blessuretijd een einde maakte aan het Champions League-sprookje van Ajax.

'Elke dag om 6.00 uur opstaan om in Eindhoven te trainen'

Bergwijn maakte op zijn dertiende de overstap van de jeugd van Ajax naar PSV. "Ik stond elke dag om 6.00 uur op om met mijn vader een uur lang naar Eindhoven te rijden. Daar ging ik dan trainen en daarna naar school. Mijn vader sliep vaak in de auto op de parkeerplaats."

"Mijn vader heeft er veel voor over gehad om mij zo ver te brengen. Zonder hem had ik hier nu niet gezeten", zegt de negenvoudig international van Oranje, die bij Tottenham met rugnummer 23 gaat spelen. "Ik ben blij dat ik hem dit terug kan geven."

Bergwijn kan niet wachten om voor de 'Spurs' en manager José Mourinho te gaan spelen. "Dit is een geweldige club. Het is voor elke speler een droom om in de Premier League te spelen. Als kleine jongen keek ik al graag naar Mourinho, en nu speel ik onder hem."

Steven Bergwijn in het shirt van zijn nieuwe club. (Foto: Pro Shots)

