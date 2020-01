Jordens Peters heeft zijn contract bij Willem II woensdag met één jaar verlengd tot de zomer van 2021. Er zijn momenteel maar drie spelers langer bij één club in de Eredivisie actief.

ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels staat met 14,5 jaar bovenaan dat lijstje, gevolgd door PEC Zwolle-verdediger Bram van Polen (12,5 jaar) en Mark van der Maarel van FC Utrecht (10,5 jaar).

Peters werd in de zomer van 2012 door Willem II bij FC Den Bosch weggehaald en speelde al 224 wedstrijden voor de club. Als hij zijn nieuwe contract in Tilburg uitdient, heeft hij negen seizoenen bij de 'Tricolores' gespeeld.

"Toen ik hier in 2012 tekende, had ik niet verwacht dat ik zo lang voor Willem II uit zou komen", zegt Peters op de website van zijn club. "Doordat de club door de jaren stappen heeft gezet, is er voor mij geen aanleiding geweest om te vertrekken. Het gras is aan de overkant niet altijd groener, ik koester wat ik hier heb."

Meest clubtrouwe Eredivisiespelers 1. Robert Zwinkels (36) - 14,5 jaar bij ADO Den Haag

2. Bram van Polen (34) - 12,5 jaar bij PEC Zwolle

3. Mark van der Maarel (30) - 10,5 jaar bij FC Utrecht

4. Jordens Peters (32) - 7,5 jaar bij Willem II

(...) Joël Veltman (28) 7,5 jaar bij Ajax

(...) Aaron Meijers (32) - 7,5 jaar bij ADO Den Haag

'Uitzonderlijk dat speler zo lang bij één club speelt'

Willem II is bezig aan een sterk seizoen en bezet momenteel de vierde plaats in de Eredivisie. Vorig jaar speelde Peters met zijn club de bekerfinale, waarin Ajax te sterk bleek.

"Natuurlijk dragen de huidige prestaties positief bij aan mijn goede gevoel bij Willem II, maar dat zou ik na al die jaren ook hebben gehad als we er niet zó goed voor stonden."

Technisch directeur Joris Mathijsen van Willem II is blij dat hij tot medio 2021 op de 32-jarige Peters kan bouwen. "Het is uitzonderlijk dat een speler in deze tijd zo lang onder contract staat bij een club."

