Excelsior heeft binnen 24 uur een opvolger gevonden voor de dinsdag ontslagen trainer Ricardo Moniz. Marinus Dijkhuizen, die werkzaam was als assistent bij FC Utrecht, keert terug bij de Rotterdammers.

De 48-jarige Dijkhuizen was als speler in twee periodes (1994-1996 en 2005-2006) actief bij Excelsior en in januari 2014 kreeg hij bij de Kralingers zijn eerste baan als hoofdcoach in het betaalde voetbal.

"Het is allemaal heel snel gegaan. Ik vind het niet prettig om FC Utrecht midden in het seizoen te verlaten, maar desondanks heb ik voor mijn ambitie gekozen", reageert Dijkhuizen woensdag op de site van zijn nieuwe club.

FC Utrecht is met Excelsior tot een "passende oplossing" gekomen over de overgang van Dijkhuizen, die in mei zijn contract bij de Domstedelingen nog verlengde tot medio 2022. Utrecht zal geen externe opvolger voor de assistent van John van den Brom zoeken.

Dijkhuizen promoveerde in 2014 met Excelsior

Excelsior nam dinsdag na negen maanden afscheid van Moniz. Onder leiding van de 55-jarige Rotterdammer wist de huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie zijn laatste vijf wedstrijden niet te winnen.

Dijkhuizen was in zijn vorige periode in Rotterdam zeer succesvol, want hij leidde Excelsior in 2014 naar promotie en een seizoen later naar rechtstreekse handhaving in de Eredivisie.

De voormalige spits koos vervolgens voor een avontuur bij het Engelse Brentford, maar daar werd hij al na acht duels ontslagen. Periodes bij NAC Breda en SC Cambuur eindigden ook voortijdig, waarna hij in 2018 als assistent-trainer terugkeerde bij FC Utrecht.

Dijkhuizen zal vrijdag uitgerekend in een thuisduel met NAC zijn rentree op de bank van Excelsior maken. "We gaan er alles aan doen om de play-offs te halen. Die doelstelling lijkt me duidelijk."

