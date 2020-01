Manchester United heeft dinsdagavond een aanval op het huis van vice-directeur Ed Woodward streng veroordeeld. Op sociale media verschenen korte filmpjes van fans met capuchons die vuurwerk en fakkels in zijn tuin gooiden en doodsbedreigingen scandeerden.

De 48-jarige Woodward, zijn vrouw en twee kinderen waren dinsdag niet thuis toen de boze groep supporters hun huis in het graafschap Chesire belaagden. Het is onbekend of er schade is aangericht aan de villa.

De club reageert in een verklaring op de ongeregeldheden. "Manchester United Football Club is op de hoogte van het feit dat er een incident heeft plaatsgevonden bij het huis van een van zijn medewerkers. We weten dat de voetbalwereld achter ons staat en we werken samen met de politie om de daders van deze onrechtmatige aanval te identificeren."

De club kondigt zware straffen aan. "Iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf of het betreden van dit privédomein, zal door de club levenslang geweerd worden en zal juridisch worden vervolgd."

"Fans die hun mening uiten is één ding, maar op criminele wijze schade aanrichten en de intentie hebben om iemands leven in gevaar te brengen is iets geheel anders. Voor dit gedrag bestaan simpelweg geen excuses."

Woodward gaat sinds 2012 over transferbeleid United

Manchester United staat momenteel vijfde in de Premier League, op liefst 33 punten achterstand van koploper en aartsrivaal Liverpool. De club werd in 2013 voor het laatst landskampioen.

Woodward werd in 2012 aangesteld als vice-voorzitter en heeft in die hoedanigheid de verantwoordelijkheid over het transferbereid. Ondanks de aankoop van diverse dure spelers is Manchester United er de laatste jaren niet in geslaagd om een gooi naar de landstitel te doen.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League