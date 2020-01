Anwar El Ghazi heeft dinsdagavond met Aston Villa de finale van de League Cup bereikt. De laagvlieger in de Premier League was in de return voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Leicester City.

Matt Targett schoot Aston Villa na twaalf minuten op voorsprong, waarna Kelechi Iheanacho in de 72e minuut de gelijkmaker aantekende. Daar leek het ook bij te blijven, maar Trézéguet zorgde in blessuretijd met een fraaie volley voor de winnende treffer en veroorzaakte zo een veldbestorming op Villa Park.

De 2-1-zege was voor Aston Villa precies genoeg om zich voor de finale te plaatsen, want de heenwedstrijd in Leicester eindigde begin januari in een 1-1-gelijkspel. Oud-Ajacied El Ghazi, die in die wedstrijd een assist leverde voor de club uit Birmingham, stond ook in de return aan de aftrap en werd in de 77e minuut gewisseld.

In de finale wacht Aston Villa op 1 maart een krachtmeting met Manchester City of Manchester United. De eerste ontmoeting tussen de twee rivalen eindigde in een 3-1-overwinning voor 'The Citizens', die woensdag de return voor eigen publiek spelen.

Aston Villa won de League Cup in het verleden vijf keer. In 2010 werd voor de laatste keer de finale bereikt. Daarin bleek Manchester United te sterk. De League Cup werd vorig jaar gewonnen door Manchester City, dat Chelsea na strafschoppen versloeg.

De winnende treffer van Trézéguet namens Aston Villa. (Foto: Pro Shots)

Ibrahimovic schiet AC Milan naar halve finales Coppa Italia

In Italië bereikte AC Milan met veel moeite de halve finales van de Coppa Italia. De ploeg van trainer Stefano Pioli was voor eigen publiek na verlenging met 4-2 te sterk voor Torino FC. Na reguliere speeltijd stond het nog 2-2 in San Siro.

De beslissing viel uiteindelijk in de tweede helft van de verlenging. Hakan Çalhanoglu maakte in de 106e minuut de bevrijdende 3-2 en invaller Zlatan Ibrahimovic, die onlangs terugkeerde bij Milan, vergrootte de marge vlak daarna naar twee.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Kobe Bryant. De Milanezen speelden bovendien met rouwbanden vanwege het overlijden van de legendarische basketballer, die deels in Italië opgroeide en groot fan van de club was.

AC Milan is de derde club die zich voor de halve eindstrijd van de Coppa Italia plaatst: Napoli en Juventus gingen de huidige nummer acht van de Serie A voor. Internazionale en Fiorentina maken woensdag uit wie het kwartet completeert.

De zondag plotseling overleden Kobe Bryant werd herdacht door AC Milan, de club waar de basketballegende fan van was. (Foto: Pro Shots)