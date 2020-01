Dick Advocaat had er geen rekening meer mee gehouden dat Feyenoord zich dinsdag tegen Fortuna Sittard (1-2-winst) in de verlenging voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker zou plaatsen. Luciano Narsingh voorkwam in de 120e minuut een strafschoppenserie in Sittard, waar het vorige week gestaakte duel werd afgemaakt.

De wedstrijd werd vorige week na 63 minuten bij een 1-1-stand stilgelegd vanwege de dichte mist. In het restant van de reguliere speeltijd en een groot deel van de verlenging werd niet gescoord, maar Narsingh tikte in de slotminuut alsnog de winnende treffer binnen.

"We waren ons al aan het voorbereiden op penalty's", bekende een opgeluchte Advocaat na de wedstrijd in gesprek met FOX Sports. "We hadden echt heel veel moeite met het veld, dat net op een glijbaan leek. Daardoor zaten te veel spelers van ons niet in de wedstrijd."

Feyenoord had vooral in de verlenging de nodige moeite met Fortuna, dat het initiatief had en de beste kansen kreeg. De Rotterdammers mochten doelman Justin Bijlow dankbaar zijn dat kansrijke schoten van Mark Diemers en Felix Passlack niet doeltreffend waren.

"Justin is gewoon een goede keeper en een jongen voor de toekomst, daar heb ik geen twijfels over", aldus Advocaat. "Op dit veld is Fortuna een heel vervelende ploeg, want ze zijn deze omstandigheden beter gewend. Maar het mag geen excuus zijn."

Feyenoord viert de winnende treffer van Luciano Narsingh. (Foto: Pro Shots)

'We zitten in een winning mood'

Waar Advocaat met zijn hoofd al bij een strafschoppenserie zat, had Steven Berghuis nog het volste vertrouwen dat Feyenoord de wedstrijd in de verlenging naar zich toe zou trekken. De aanvoerder zag het doorzettingsvermogen van zijn ploeg beloond worden in de slotminuut.

"We gingen er zeker nog voor, anders stonden we niet met zo veel mensen voor het doel van de tegenstander", aldus Berghuis, die blij is dat Feyenoord de sterke reeks onder Advocaat een vervolg gaf. De nummer drie van de Eredivisie verloor na de Klassieker tegen Ajax in oktober geen enkel competitie- of bekerduel.

"We werken gewoon hard en door de resultaten is het vertrouwen een beetje terug in de ploeg. We zitten in een soort winning mood, maar het kan zomaar anders zijn. Daarom moeten we hard blijven werken."

Door de benauwde overwinning op Fortuna Sittard mag Feyenoord het in de kwartfinales opnemen tegen sc Heerenveen. De Friezen rekenden vorige week na strafschoppen af met Willem II, de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen.

Bekijk het programma en de uitslagen in de TOTO KNVB Beker