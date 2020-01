Feyenoord heeft zich dinsdagavond in Sittard ternauwernood voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker geplaatst. In het restant van de wedstrijd tegen Fortuna, die vorige week vanwege de mist werd gestaakt, waren de Rotterdammers na verlenging met 1-2 te sterk.

De ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Feyenoord werd vorige week in de 63e minuut stilgelegd en ging dinsdag dus ook vanaf dat moment verder. Op het moment van staken stond het 1-1 door een eigen doelpunt van Fortuna-middenvelder Amadou Ciss en een treffer van Felix Passlack.

In het restant van de reguliere speeltijd werd niet meer gescoord, maar Luciano Narsingh maakte in de laatste minuut van de verlenging alsnog de 1-2. De invaller voorkwam zo dat de wedstrijd door een strafschoppenserie moest worden beslist.

In de kwartfinales wacht Feyenoord een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen en dat duel wordt op 13 februari om 20.45 uur gespeeld. De Friezen waren vorige week na een strafschoppenserie te sterk voor Willem II.

De andere affiches in de kwartfinales zijn AZ-NAC Breda, Vitesse-Ajax en Go Ahead Eagles-FC Utrecht. Ajax won de KNVB-beker vorig seizoen door Willem II in de finale met 4-0 te verslaan.

Luciano Narsingh tikt van dichtbij de 1-2 binnen in Sittard. (Foto: Pro Shots)

Fortuna Sittard beste ploeg in verlenging

De eerste goede kans na de hervatting was voor Feyenoord. Steven Berghuis mocht in de 67e minuut vrijuit schieten na een een-twee met Jens Toornstra en zag zijn onzuivere inzet naast gaan. Vijf minuten later had Toornstra zelf kunnen en misschien wel moeten scoren, maar hij kreeg de bal niet langs doelman Alexei Koselev.

In de verlenging was Fortuna juist de meest dreigende ploeg. De Limburgers zochten regelmatig het strafschopgebied van Feyenoord op en dat resulteerde in een goede kans voor Mark Diemers, maar zijn schot werd in de korte hoek gekeerd door Justin Bijlow.

Feyenoord liet daarentegen amper meer iets zien in offensief opzicht en mocht blij zijn dat Fortuna verzuimde te scoren. Bijlow keerde in de tweede helft een vrije trap van Diemers en moest even later strekken bij een gevaarlijk schot van Passlack.

De twee ploegen leken af te stevenen op een beslissende strafschoppenserie, maar zover kwam het niet. Narsingh, die in de 86e minuut het veld in was gekomen voor Nicolai Jørgensen, tikte van dichtbij binnen na een goede kopbal van Luis Sinisterra en schoot Feyenoord naar de laatste acht.

Bekijk het programma en de uitslagen in de TOTO KNVB Beker