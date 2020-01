Cardiff City heeft een procedure in gang gezet om FC Nantes strafrechtelijk te kunnen vervolgen voor de dood van Emiliano Sala. De club uit Wales stelt dat de Franse formatie mogelijk verantwoordelijkheid draagt voor het tragische ongeluk waarbij de aanvaller iets meer dan een jaar geleden omkwam.

Cardiff heeft dinsdag ondersteunende documenten opgestuurd naar de officier van justitie in Nantes. Daarin vraagt de club uit het Championship om een onderzoek naar de gebeurtenissen die tot het dodelijke ongeluk van Sala en diens piloot hebben geleid.

De Argentijn verruilde Nantes in januari 2019 voor Cardiff City, maar hij zou nooit in actie komen voor zijn nieuwe club. Het privévliegtuig waarmee hij van Frankrijk naar Engeland vloog, verdween boven het Kanaal van de radar. Twee weken later werd het lichaam van Sala gevonden in het wrak van het toestel.

Met de winterse transfer van Sala was een bedrag van 17,5 miljoen euro gemoeid. De FIFA droeg Cardiff op om de eerste termijn van die som (circa 6 miljoen euro) aan Nantes over te maken, maar de Engelse club is het daar niet mee eens en stapte in oktober naar het internationaal sporttribunaal CAS.

Emiliano Sala werd onlangs nog herdacht. (Foto: Pro Shots)

FC Nantes vindt actie Cardiff ongepast

Daar laat Cardiff het niet bij. Gesteund door onderzoek van de Britse onderzoekscommissie voor vliegtuigongevallen, die concludeerde dat Sala mogelijk is omgekomen door een koolstofmonoxidevergiftiging en dat de piloot niet bevoegd was om in de avond te vliegen, wil de club meer duidelijkheid.

"Wij hebben de afgelopen twaalf maanden al duidelijk gemaakt dat er een volledig onderzoek moet komen naar de feiten die tot deze tragedie hebben geleid. En niet alleen om erachter te komen waarom het vliegtuig is neergestort", zegt een woordvoerder van Cardiff City in een officiële verklaring bij Engelse media.

"We willen ook dat er onderzoek wordt gedaan naar andere aspecten in deze zaak, zoals het mogelijke gebruik van illegale vluchten en de rol van tussenpersonen. We vinden dat we voldoende bewijs hebben verzameld voor een onderzoek naar de rol van FC Nantes in het regelen van de desbetreffende vlucht."

De Franse club reageerde bij de BBC verbaasd op de actie van Cardiff. "FC Nantes heeft altijd te goeder trouw gehandeld, terwijl Cardiff meerdere pogingen heeft gedaan om de publieke opinie met leugens te beïnvloeden. We vinden deze actie zeer ongepast."