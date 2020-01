KNVB-beker 路

Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee: "We hebben ons goed in de wedstrijd gevochten en waren in de verlenging de bovenliggende partij. Ik was al bezig met het lijstje van de strafschoppennemers en dat hij dan nog zo binnenvalt, is extreem zuur. Ik heb er verder geen woorden. We maakten het de ploeg die in topvorm is heel moeilijk, maar daar kopen we helemaal niets voor."