Ada Hegerberg kan voorlopig niet in actie komen voor Olympique Lyon. De sterspeelster van de Franse topclub heeft een scheur opgelopen in de voorste kruisband van haar rechterknie.

Olympique Lyon meldt dinsdag dat de 24-jarige Hegerberg, die bekendstaat als een van de beste voetbalsters ter wereld, eerst onder het mes moet en vervolgens voor een revalidatie van zes tot negen maanden staat.

Hegerberg liep de zware knieblessure afgelopen weekend op tijdens een training. "Dit is een enorme terugslag voor mij, maar ik zal me hier met al mijn energie doorheen slaan. Het beste van mij moet nog komen, jullie zullen me snel zien", schrijft ze dinsdag op Twitter.

De blessure van Hegerberg is een forse aderlating voor Lyon, dat het in ieder geval de rest van het seizoen zonder zijn belangrijkste speler moet stellen. In december 2018 won Hegerberg de allereerste Gouden Bal voor vrouwen.

Mede dankzij de productiviteit van de aanvaller domineert Lyon al jarenlang in het vrouwenvoetbal. De club, waar ook Shanice van de Sanden onder contract staat, won de laatste vier edities van de Champions League.

Dit seizoen kwam Hegerberg al negen keer tot scoren in het prestigieuze toernooi. Ook is ze topscorer aller tijden in de Champions League. Lyon neemt het eind maart in de kwartfinales op tegen Bayern München. De return is op 1 april.