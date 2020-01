Steven Bergwijn heeft dinsdag zijn transfer van PSV naar Tottenham Hotspur afgerond. De 22-jarige aanvaller tekent een contract tot de zomer van 2025 bij de Premier League-club.

Met de overgang van Bergwijn is volgens diverse media een bedrag van 30 miljoen euro gemoeid, exclusief bonussen. Daarmee is de geboren Amsterdammer de duurste speler ooit die de Eredivisie in de winterse transferperiode verlaat. Hij stond nog tot medio 2023 onder contract bij PSV.

Bergwijn gaat bij de club van manager José Mourinho met rugnummer 23 spelen. De verliezend finalist van de Champions League van vorig seizoen staat momenteel zesde in de Premier League.

Zondag arriveerde Bergwijn al in Londen in afwachting van de transfer, waardoor hij ontbrak in het thuisduel met FC Twente (1-1). Trainer Ernest Faber gaf hem permissie om naar Engeland af te reizen.

PSV, dat er niet in slaagde te overwinteren in Europa, werd vorige week door NAC Breda uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker en staat in de Eredivisie op ruime afstand van koploper Ajax. Daardoor staat er in de tweede seizoenshelft weinig meer op het spel en werkt PSV mee aan een transfer van Bergwijn.

Bergwijn kwam op dertienjarige leeftijd naar PSV

Door de transfer naar Tottenham komt er een einde aan de jarenlange periode van Bergwijn bij PSV, dat hem op dertienjarige leeftijd oppikte uit de jeugdopleiding van Ajax. De inmiddels negen jaar oudere aanvaller werd drie keer landskampioen met PSV en speelde 112 competitieduels waarin hij 29 treffers maakte.

Dankzij zijn prestaties in Eindhoven maakte Bergwijn in 2018 zijn debuut voor het Nederlands elftal. Hij heeft negen interlands achter zijn naam staan en kan onder bondscoach Ronald Koeman geregeld rekenen op een basisplek.

Het lijkt er op dit moment niet op dat PSV deze transferperiode nog een vervanger voor Bergwijn gaat strikken. De Eindhovenaren zijn naar verluidt wel bezig met het aantrekken van verdediger Patrick van Aanholt, die bij Crystal Palace speelt.

Bergwijn is overigens niet de eerste speler die PSV halverwege het seizoen verlaat. De huidige nummer vijf van de Eredivisie verhuurde Jeroen Zoet aan FC Utrecht en de van Valencia gehuurde verdediger Toni Lato keerde voortijdig terug in Spanje.