De KNVB heeft dinsdag Björn Kuipers aangesteld als scheidsrechter voor de topper tussen Ajax en PSV. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur.

Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, de vaste assistenten van Kuipers, zijn ook zondag in Amsterdam de grensrechters. Richard Martens is vierde official en Bas Nijhuis en Johan Balder fungeren als VAR.

Het is pas de eerste topper van dit seizoen voor de 46-jarige Kuipers, die met twee EK- en twee WK-eindrondes en de Champions League-finale van 2014 achter zijn naam de hoogst aangeschreven Nederlandse arbiter van de laatste jaren is.

Vorig jaar had Kuipers ook de leiding over Ajax-PSV (3-1) en toen had hij tweemaal de hulp van de VAR nodig. Eerst gaf de scheidsrechter uit Oldenzaal slechts geel aan Ajacied Noussair Mazroaui, maar op advies van de VAR zette hij dat om naar rood. Ook zag hij een overtreding van PSV-verdediger Daniel Schwaab over het hoofd, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter kreeg Ajax alsnog een strafschop.

Koploper Ajax begint aan de topper met een voorsprong van elf punten op PSV. De Eindhovenaren verkeren al maandenlang in crisis en bezetten de vijfde plek in de Eredivisie.

