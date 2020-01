VVV-Venlo heeft dinsdag afscheid genomen van Elia Soriano. De Duits-Italiaanse spits zet zijn carrière voort bij Hapoel Ra'anana in Israël.

VVV nam Soriano een half jaar geleden over van het Poolse Korona Kielce. De dertigjarige spits begon sterk aan zijn periode in Limburg en scoorde in de eerste competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-1-zege).

Daarna volgde alleen nog een treffer tegen FC Twente (2-1-winst), waarna de spits steeds minder speeltijd kreeg. Na de winterstop kwam hij helemaal niet meer in actie voor de ploeg van trainer Hans de Koning.

Hapoel Ra'anana staat momenteel gedeeld onderaan in de Israëlische competitie. Het is onbekend of en hoe hoog de transfersom is die de club aan VVV betaalt. Het contract van Soriano in Venlo liep komende zomer af.

Met Oussama Darfalou haalde VVV deze maand al een nieuwe spits binnen. De Algerijn wordt gehuurd van Vitesse. Verdediger Damian Verbruggen vertrok onlangs naar het Kroatische Inter Zapresic.