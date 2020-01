PSV is maandagavond met Tottenham Hotspur tot een akkoord gekomen over de transfer van Steven Bergwijn voor 30 miljoen euro plus bonussen. De laatste dagen van de transferperiode lijken druk te worden voor de club, die naar verluidt op Patrick van Aanholt heeft geboden en Gastón Pereiro hoopt te verkopen.

De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad melden dinsdagochtend dat Tottenham 30 miljoen en 2 miljoen euro aan bonussen aan PSV betaalt voor Bergwijn. Met de aanstaande transfer komt er voor de aanvaller een einde aan enkele roerige dagen.

Bergwijn ontbrak zondag in de selectie van PSV voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1). Hij belde trainer Ernest Faber 's ochtends op om te vertellen dat hij een transfer naar Tottenham wilde maken en reisde alvast naar Londen af.

Die actie tot kwade reacties van PSV-fans. Bergwijn plaatste daarop een video op Instagram waarin hij uitlegt dat hij niet had geweigerd om voor PSV te spelen.

Bergwijn werd op dertienjarige leeftijd door PSV overgenomen van Ajax, dat via een opleidingsvergoeding van zo'n 150.000 euro meeprofiteert van de transfer. De inmiddels 22-jarige aanvaller werd drie keer landskampioen met PSV en speelde 112 competitieduels waarin hij 29 treffers maakte.

71 Bergwijn reageert op commotie: 'Jammer dat ik word weggezet als rat'

'PSV biedt op Van Aanholt'

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV dinsdag bij Crystal Palace een bod van 7 miljoen euro uitgebracht op Patrick van Aanholt. De 29-jarige linksback is al jarenlang een vaste basisspeler bij de huidige nummer elf van de Premier League.

De tienvoudig international van Oranje speelde in de jeugd al voor PSV. Zijn contract in Londen loopt nog tot de zomer van 2021.

Daarnaast hoopt PSV de komende dagen alsnog afscheid te nemen van Pereiro, die net als Bergwijn dinsdag ontrbeekt op de training in Eindhoven. De club gaat volgens Eindhovens Dagblad in gesprek met het Italiaanse Cagliari over de Uruguayaanse aanvallende middenvelder.

Eerder deze transferperiode bereikte PSV al met FC Cincinnati een akkoord over Pereiro, maar de 24-jarige speler en zijn zaakwaarnemer kwamen er niet uit met de Amerikaanse club van trainer Ron Jans. Pereiro's contract loopt komende zomer af. PSV wil daarom graag van hem af en laat Pereiro de laatste weken buiten de wedstrijdselectie.

Pereiro nam dinsdag afscheid van zijn ploeggenoten bij PSV. Volgens Italiaanse media verblijft zijn zaakwaarnemer op Sardinië om de transfer naar de huidige nummer zes van de Serie A af te ronden. PSV ontvangt circa 2,5 miljoen euro voor Pereiro.

