Arsenal heeft maandagavond dankzij een nipte overwinning de achtste finales van de FA Cup bereikt. De ploeg van manager Mikel Arteta won met 1-2 van het Bournemouth van Nathan Aké.

Arsenal kende een droomstart in het Vitality Stadium, waar Bukayo Saka al na vijf minuten de score opende. De pas achttienjarige vleugelverdediger schoot hard via de onderkant van de lat raak.

Twintig minuten later werkte de twee jaar oudere Eddie Nketiah van dichtbij de 0-2 binnen na een goede voorzet van Gabriel Martinelli. Een kwartier na rust kreeg Arsenal ook een tegenvaller te verwerken. Verdediger Shkodran Mustafi raakte geblesseerd aan zijn enkel en werd per brancard van het veld gedragen.

Mede door zijn blessurebehandeling kwamen er liefst acht minuten bij en daarin zorgde Sam Surridge nog voor de aansluitingstreffer, maar in een spannende slotfase bleef de gelijkmaker uit. Bij Bournemouth deed Aké de hele wedstrijd mee.

Door de zwaarbevochten overwinning is het dit seizoen geplaagde Arsenal nog altijd ongeslagen in 2020, al was dit pas de derde zege van dit kalenderjaar. De laatste drie Premier League-duels van 'The Gunners' eindigden in een gelijkspel.

In de achtste finales van de FA Cup wacht Arsenal een krachtmeting met Portsmouth, dat uitkomt in de League One. Arsenal won het belangrijkste bekertoernooi in Engeland deze eeuw zes keer en in 2017 voor het laatst.

Teleurstelling bij de spelers van Bournemouth. (Foto: Pro Shots)