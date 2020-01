Feyenoord is dicht bij de komst van middenvelder Oguzhan Özyakup. Volgens Voetbal International en de NOS wordt de in Nederland geboren Turk voor de rest van het seizoen van Besiktas gehuurd.

Özyakup doorliep een deel van de jeugdopleiding van AZ en Arsenal en maakte bij de 'Gunners' zijn debuut als prof. Na twee officiële duels in de hoofdmacht van Arsenal vertrok de 27-jarige middenvelder in de zomer van 2012 naar Besiktas.

Bij de Turkse topclub kwam Özyakup sindsdien tot liefst 268 officiële wedstrijden. Dit seizoen heeft de 43-voudig international van Turkije, die voor meerdere jeugdelftallen van Oranje speelde, weinig uitzicht op speeltijd en mag hij verhuurd worden.

Dat komt goed uit voor Feyenoord, dat graag nog een middenvelder aan de selectie wil toevoegen. De Rotterdammers deden onlangs bankzitters Yassin Ayoub en Liam Kelly van de hand, terwijl Wouter Burger voor de rest van het seizoen wordt verhuurd aan Excelsior.

Het is niet bekend of Feyenoord ook een optie tot koop opneemt in de huurovereenkomst. Özyakup staat nog tot medio 2022 onder contract bij Besiktas. Hij zou de tweede aanwinst van Feyenoord zijn deze transferperiode, nadat de nummer drie van de Eredivisie maandag spits Róbert Bozeník overnam van MSK Zilina.

De Slowaak mag dinsdag in Limburg nog niet meedoen in het restant van het vorige week dinsdag gestaakte bekerduel met Fortuna Sittard. Feyenoord speelt zaterdagavond in de Eredivisie een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

