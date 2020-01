FC Emmen heeft zich maandag versterkt met Kerim Frei. De Eredivisionist huurt de Turkse aanvaller voor de rest van het seizoen van Istanbul Basaksehir, met optie tot koop.

Frei begon zijn loopbaan bij Fulham en droeg in Engeland ook het shirt van Cardiff City en Birmingham City. De vleugelspits maakte vooral furore bij Besiktas, waarvoor hij tussen 2013 en 2017 109 officiële duels speelde.

In de zomer van 2017 maakte Frei de overstap naar Basaksehir, dat hem begin 2019 al voor een half seizoen aan het Israëlische Maccabi Haifa verhuurde en nu dus bij Emmen onderbrengt. Frei maakte in 2012 zijn debuut in het Turkse elftal en heeft inmiddels vijf interlands achter zijn naam staan.

"Vorig jaar hebben we ook geprobeerd om Kerim op te halen in de winter, maar dat is toen niet gelukt", vertelt Emmen-voorzitter Ronald Lubbers op de site van de club. "Deze keer zijn we er wel in geslaagd om hem te huren, met een koopoptie. We bedanken Basaksehir voor het meewerken bij deze constructie."

Met Frei heeft Emmen een vervanger van Luciano Slagveer in huis gehaald, die onlangs naar het Hongaarse Puskás Akadémia vertrok. De club versterkte zich eerder deze transferperiode met middenvelder Hilal Ben Moussa en vleugelspeler Luka Adzic.

Frei kan zaterdag zijn debuut maken voor FC Emmen, dat dan een uitwedstrijd tegen Feyenoord speelt. De ploeg van trainer Dick Lukkien bezet met 22 punten de twaalfde plek in de Eredivisie.