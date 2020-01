In aanloop naar de tuchtzaak van donderdag is FC Den Bosch nog altijd op zoek naar de supporters die zich in november tijdens het thuisduel met Excelsior schuldig maakten aan racisme. De situatie is nog onveranderd.

Begin december meldde een woordvoerder van FC Den Bosch aan NU.nl dat het onderzoek naar de daders complex is en moeizaam verloopt. Er is tot dusver alleen een aantal voorwaardelijk stadionverboden opgelegd, maar dat is voor bijvoorbeeld het gooien van bekers bier.

De club bekijkt alle mogelijke beelden, luistert geluidsfragmenten en spreekt met betrokken beveiligers en supporters om de daders te achterhalen die Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira uitjouwden.

De racismezaak wordt donderdag besproken in een tuchtzaak bij de KNVB. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de acties die FC Den Bosch tijdens de wedstrijd tegen Excelsior heeft ondernomen. Mogelijk wacht de club een straf.

Verbetering: In dit bericht meldden we op basis van het AD dat FC Den Bosch enkele stadionverboden heeft opgelegd vanwege racisme, maar dit klopt niet. Ten opzichte van het nieuws in december is niets veranderd.