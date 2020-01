FC Den Bosch heeft enkele supporters maandag een stadionverbod opgelegd. De club deelt de straffen uit naar aanleiding van de gestaakte thuiswedstrijd tegen Excelsior van november. Hoeveel fans zijn bestraft, is niet bekend.

"Maar het gaat niet om mega-aantallen", zegt een woordvoerder van de club tegen het AD. Het is nog niet bekend of de verboden alleen in Den Bosch gelden of in heel Nederland. "Daar moet de KNVB over beslissen. Het gaat om voorlopige stadionverboden."

De daders, die Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira uitjouwden, zijn opgespoord met hulp van beelden, geluidsfragmenten en verklaringen van betrokken beveiligers en supporters.

Het onderzoek verliep moeizaam en leverde lange tijd niets op. Liplezers voelden er weinig voor om mee te werken, omdat het vaak moeilijk is om te onderscheiden wat wel en niet door supporters wordt geroepen.

Donderdag volgt tuchtzaak

De racismezaak wordt donderdag besproken in een tuchtzaak bij de KNVB. Daarbij wordt gekeken naar de acties die FC Den Bosch tijdens de wedstrijd tegen Excelsior heeft ondernomen. Mogelijk wacht de club een straf.

Eerder sprak de KNVB al met minister-president Mark Rutte, minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins over een reeks ideeën en plannen om racisme te pakken. Mendes Moreira werd daar ook bij betrokken.