Feyenoord heeft spits Róbert Bozeník binnen. De twintigjarige Slowaak komt over van MSK Zilina uit zijn vaderland en tekent een contract voor 4,5 jaar in De Kuip.

In de strijd om de handtekening van Bozeník had Feyenoord concurrentie van onder meer Hamburger SV. Naar verluidt betalen de Rotterdammers tussen de 4 en 5 miljoen euro voor de spits, die rugnummer 19 krijgt.

De talentvolle Bozeník, die acht interlands en vier goals achter zijn naam heeft staan namens Slowakije, moet bij Feyenoord de concurrentie aangaan met Nicolai Jørgensen. De aanwinst krijgt wel de tijd om zich te ontwikkelen.

Technisch directeur Frank Arnesen is trots de strijd om Bozeník te hebben gewonnen. "We zijn blij dat Róbert heel bewust voor Feyenoord heeft gekozen en we hem nu, met medewerking en de steun van alle geledingen binnen de club, voor een lange tijd aan ons hebben weten te binden", zegt hij op de site van Feyenoord.

Bozeník scoorde dit seizoen drie keer

Bij Zilina kwam Bozeník tot 58 officiële wedstrijden, waarin hij negentien keer scoorde en zes assists gaf. In de competitie staat de teller dit seizoen op zestien wedstrijden en drie goals.

Feyenoord maakte financieel ruimte voor Bozeník door onder anderen Kenneth Vermeer (Los Angeles FC), Yassin Ayoub (Panathinaikos) en Liam Kelly (Oxford United, huur) van de hand te doen.

Trainer Dick Advocaat, die groot voorstander was van de komst van Bozeník, hoopt deze winter ook nog een middenvelder aantrekken. Bozeník mag dinsdag vanwege KNVB-regels nog niet meedoen in het restant van het vorige week dinsdag gestaakte bekerduel Fortuna Sittard-Feyenoord.

