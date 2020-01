Christian Eriksen is maandagochtend aangekomen in Milaan om zijn overgang naar Internazionale af te ronden. De middenvelder van Tottenham Hotspur tekent naar verwachting een contract tot medio 2024.

Eriksen werd op het vliegveld van Milaan opgewacht door journalisten en supporters van Inter. De oud-Ajacied wordt al de hele maand in verband gebracht met een transfer naar de nummer twee van de Serie A.

De verwachting is dat Eriksen later op maandag de medische keuring ondergaat. Als dat geen problemen oplevert, dan kan Inter de transfer - waar naar verluidt 10 tot 15 miljoen euro mee gemoeid is - afronden.

Het contract van de 27-jarige Eriksen bij Tottenham loopt komende zomer af, zodat de ploeg uit Londen hem deze maand moet verkopen om te voorkomen dat hij komende zomer transfervrij de deur uitloopt.

Eriksen wordt derde aanwinst van Inter uit Engeland deze maand

Zaterdag bij het 1-1-gelijkspel tussen Southampton en Tottenham in de FA Cup werd Eriksen vanwege de aanstaande transfer buiten de selectie gehouden. Na de wedstrijd sprak manager José Mourinho zijn onvrede uit over het trage handelen van zijn oud-club Inter. "Het ligt aan hen dat er aan het einde van januari nog steeds geen deal ligt."

Inter versterkte zich eerder deze maand met Ashley Young van Manchester United en Victor Moses van Chelsea (op huurbasis). De ploeg van trainer Antonio Conte bezet met drie punten achterstand op Juventus de tweede plek in de Serie A.

