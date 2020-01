Ajax verhuurt Hassane Bandé aan FC Thun. De aanvaller uit Burkina Faso is overbodig in Amsterdam en speelt de komende anderhalf jaar voor de hekkensluiter van de Zwitserse competitie.

De 21-jarige Bandé speelt sinds de zomer van 2018 bij Ajax, dat hem voor ruim 8 miljoen euro overnam van KV Mechelen. Hij heeft mede door blessureleed nog niet kunnen overtuigen bij de 34-voudig landskampioen.

Vlak na zijn transfer naar Ajax liep Bandé in een oefenwedstrijd ter voorbereiding op het seizoen een gebroken kuitbeen en gescheurde enkelband op. Die zware blessure kostte hem een lange herstelperiode.

Bandé maakte pas dit seizoen zijn debuut bij Jong Ajax, waar hij vier keer meedeed als invaller. Tot officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax kwam het nog niet.

Bandé is derde speler die deze winter vertrekt bij Ajax

In zijn tijd bij KV Mechelen kende de Burkinees wél een goede periode. Met elf doelpunten in de Belgische Jupiler Pro League was hij clubtopscorer en verdiende hij een transfer naar Ajax.

Bandé is de derde speler die Ajax deze winter verlaat. Eerder verkocht de Eredivisie-koploper rechtsback Luis Orejuela aan Cruzeiro, de Braziliaanse club waar hij al op huurbasis speelde en werd Noa Lang verhuurd aan FC Twente. Daartegenover staat de komst van Ryan Babel.