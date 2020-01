De spelers van Ajax maken zich nog geen zorgen over de mindere vorm na de winterstop. Ze hebben er vertrouwen in dat ze er na de verrassende 2-1-nederlaag tegen FC Groningen zondag gewoon weer staan in de topper thuis tegen PSV.

"Dit zorgt helemaal niet voor onrust of een deuk in het geloof in eigen kunnen. Er is niks aan de hand. Ik zou het liever willen omdraaien. Dit geeft juist extra motivatie om PSV goed aan te pakken", zei Joël Veltman in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Ajax ontsnapte vorige week bij de herstart van de Eredivisie al op eigen veld tegen Sparta Rotterdam. De Amsterdammers trokken toen met veel moeite - Sparta raakte bijvoorbeeld vlak voor tijd de paal - de 2-1 over de streep.

"Er gebeurt hetzelfde als vorig seizoen", doelde aanvoerder Dusan Tadic op de slechte resultaten van Ajax vorig seizoen vlak na de winterstop. "Elke speler, en ik voorop, moet deze week in de spiegel gaan kijken. We moeten snel verbetering tonen."

Ajax-doelman Bruno Varela kan een doelpunt van FC Groningen niet voorkomen. (Foto: Pro Shots)

'We moeten weer in een flow komen'

Ajax maakte tegen FC Groningen vooral in aanvallend opzicht een matige indruk. De ploeg van trainer Erik ten Hag creëerde alleen in het laatste half uur, toen het al op een 2-0-achterstand, stond aardig wat kansen. Een gelijkspel zou echter niet verdiend zijn geweest.

"We waren in het eerste uur veel te slap", constateerde Donny van de Beek, die verantwoordelijk was voor de 2-1. "We verloren alle tweede ballen. Dan kan je met zijn allen praten over tactiek, maar in het voetbal begint het met de basisdingen. Als die niet goed zijn, heb je een probleem."

"We moeten weer in een flow komen, dat we elke week goed zijn. We moeten helemaal niet naar anderen kijken, maar alleen naar onszelf. Iedereen had het er al over dat de titelrace beslist was, maar je hebt het zelf gezien vorige maand. Een paar wedstrijden verliezen en het staat zo weer bij elkaar."

De spelers van Ajax staren teleurgesteld voor zich uit na de nederlaag tegen FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

'Ook met vele blessures van Groningen winnen'

Ajax kampt ook nog eens met het nodige blessureleed. Hakim Ziyech (kuit), Daley Blind (hartklachten) en David Neres (knie) zijn vermoedelijk nog een tijdje uitgeschakeld en tegen FC Groningen haakte ook André Onana af wegens een lichte schouderblessure.

"Natuurlijk mis je hen, maar alsnog horen we dan van FC Groningen te winnen", benadrukte Veltman, die bij afwezigheid van Blind een centraal verdedigingsduo vormt met Lisandro Martínez. "We moeten deze wedstrijd kritisch analyseren en ons revancheren tegen PSV. We doen in dat geval goede zaken."

"Andere spelers krijgen door het ontbreken van hen een kans en die moeten ze pakken", vond Tadic. "We mogen de vele blessures niet als excuus gebruiken. We hebben nog steeds ervaring genoeg in het team zitten. De oudere jongens, waaronder ik, moeten de jongeren helpen."

Ajax heeft door de nederlaag tegen FC Groningen aan kop van de ranglijst nog maar drie punten voorsprong op naaste achtervolger AZ, dat zaterdag wel wist te winnen tegen sc Heerenveen (1-2) en het vrijdag voor eigen publiek opneemt tegen hekkensluiter RKC Waalwijk.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie