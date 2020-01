Juventus heeft zondag nagelaten de concurrentie in de Serie A op grotere afstand te zetten. Met Matthijs de Ligt negentig minuten binnen de lijnen verloor de koploper met 2-1 op bezoek bij Napoli.

Piotr Zielinksi maakte na ruim een uur het openingsdoelpunt in Napels. De Pool kreeg de bal precies voor de voeten en tikte binnen nadat Juventus-keeper Wojciech Szczesny een afstandsschot van Lorenzo Insigne slecht verwerkte.

Diezelfde Insigne verdubbelde vier minuten voor tijd de marge voor de ploeg van trainer Gennaro Gattuso door een voorzet van José Callejon knap binnen te volleren. De vrijheid waarin de aanvoerder van Napoli dat kon doen, mocht de Turijnse verdediging zich aanrekenen.

Cristiano Ronaldo tikte in blessuretijd nog wel de aansluitingstreffer binnen, maar kon niet voorkomen dat Juventus tegen de tweede competitienederlaag van het seizoen aanliep. Zowel De Ligt als Ronaldo kreeg in de slotfase nog geel wegens ruw spel.

Ondanks de nederlaag is Juventus nog altijd de koploper in de Serie A. De 'Oude Dame' heeft drie punten voorsprong op Internazionale. Lazio heeft vijf punten achterstand, maar nog een wedstrijd tegoed. Napoli boekte na drie nederlagen weer eens een overwinning en staat tiende.

Stefan de Vrij speelde met Internazionale voor de derde keer op rij gelijk. (Foto: Pro Shots)

'Juve' profiteert niet van puntenverlies Inter en Lazio

Door de nederlaag profiteerde Juventus niet van het puntenverlies van achtervolgers Internazionale en Lazio eerder op zondag. Inter speelde voor de derde keer op rij met 1-1 gelijk, dit keer tegen Cagliari. Lazio kwam op bezoek bij stadgenoot AS Roma eveneens niet verder dan 1-1.

Lautaro Martínez zette Internazionale in eigen huis na een klein half uur spelen nog wel op voorsprong (op aangeven van debutant Ashley Young), maar voormalig Inter-speler Radja Nainggolan tekende in de 78e minuut voor de 1-1.

Stefan de Vrij deed de hele wedstrijd mee bij Inter. Martínez kreeg in de blessuretijd nog twee keer achter elkaar geel en dus rood vanwege protesteren.

Roma, met Justin Kluivert in de basis, kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Edin Dzeko, maar tien minuten later zette Francesco Acerbi namens Lazio de eindstand op het bord. Kluivert werd tien minuten voor tijd gewisseld.

