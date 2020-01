PSV-aanvaller Steven Bergwijn heeft zondagavond gereageerd op de commotie over zijn afwezigheid zondag bij de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente (1-1). De Oranje-international, die dicht bij een transfer is naar Tottenham Hotspur, benadrukt dat van werkweigering geen sprake is.

"Er is een hoop over mij geschreven. Ik heb het allemaal gelezen en er is niets van waar. De media verdraaien alles", aldus de 22-jarige Bergwijn in een video op zijn Instagram-pagina. "Ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen. Dat zou ik ook nooit doen. PSV zit in mijn hart."

Trainer Ernest Faber reageerde rond het teleurstellende gelijkspel tegen Twente in het Philips Stadion al op de absentie van Bergwijn, die nog tot medio 2023 onder contract staat bij PSV. De Oranje-international had hem zondagochtend zelf gebeld.

"Hij was met zijn gedachten meer bij een transfer", vertelde Faber over het telefoongesprek. "Ik heb niet geprobeerd hem op andere gedachten te brengen. De intrinsieke motivatie moet uit een speler zelf komen. Niet bij mij vandaan."

71 Bergwijn reageert op commotie: 'Jammer dat ik word weggezet als rat'

'Faber heeft toestemming gegeven'

Bergwijn zegt zondagavond dat het een goed gesprek was met Faber. "De trainer heeft toestemming gegeven om niet te spelen. Alles is op een nette manier gegaan. Het is jammer dat er nu wordt geschreven dat het anders is gegaan en dat ik uit word gemaakt voor rat, slang en matennaaier."

Overigens is het nog niet helemaal duidelijk wat de status van de transfer is. Naar verluidt wil Tottenham Hotspur 30 miljoen euro betalen voor Bergwijn, maar vraagt PSV een hoger bedrag.

Reserve-aanvoerder Denzel Dumfries zei na de wedstrijd tegen FC Twente al dat hij trots is op Bergwijn vanwege zijn overgang naar de Engelse topclub. "Het is een mooie stap voor hem, maar ook een flinke aderlating voor onze groep."

Bergwijn speelde 112 Eredivisie-wedstrijden (29 goals) voor PSV, dat eerder deze winter linksback Toni Lato (Osasuna) en doelman Jeroen Zoet (op huurbasis naar FC Utrecht) liet gaan.

