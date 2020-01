Ryan Babel erkent dat hij beter kan dan dat hij tot dusver heeft laten zien bij zijn terugkeer naar Ajax. De aanvaller wijt het gebrek aan topvorm gedeeltelijk aan het stroeve spel van de koploper van de Eredivisie na de winterstop.

"Iedereen had het vandaag moeilijk" zei Babel zondag na de verrassende 2-1-nederlaag van Ajax op bezoek bij FC Groningen. "Voetbal is een teamsport, dus als het team goed draait, kan je zelf ook veel beter presteren. En als het team wat moeizaam draait, gaat het bij jezelf ook allemaal wat moeizamer."

Babel wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van Galatasaray, omdat Ajax met het nodige blessureleed kampt. Zo konden de Amsterdammers voor de winterstop lange tijd niet beschikken over Quincy Promes en zijn David Neres en Hakim Ziyech voorlopig ook nog uitgeschakeld.

"Ik ben gehaald voor extra hulp. We hebben een prima volwassen ploeg en ik probeer mijn steentje bij te dragen. Ik voel me op zich prima. Ik kom terug van een knieblessure en heb vandaag mijn eerste negentig minuten weer in de benen. Het voelde veel beter dan vorige week tegen Sparta Rotterdam."

Ryan Babel in duel met Deyovaisio Zeefuik. (Foto: Pro Shots)

Babel laat enorme kans liggen tegen Groningen

Babel had tegen FC Groningen moeten scoren, maar hij liet vlak voor rust bij een 1-0-achterstand een enorme kans liggen op de gelijkmaker. Hij leek de bal na een strakke voorzet van Sergiño Dest voor het intikken te hebben, maar raakte de bal niet vol.

“Zeefuik raakte voor mijn gevoel nog net die bal aan, waardoor ik hem niet goed kon raken”, verklaarde de international van het Nederlands elftal, die voorin steeds met Dusan Tadic en Quincy Promes wisselde van positie. Ook dat sorteerde echter niet het gewenste effect.

"Soms moet je ook een beetje het geluk hebben dat dingetjes net goed vallen. We begonnen slecht en kregen al vrij snel een tegendoelpunt. Dat ging in de koppies spelen. Het ging al een stuk beter in de tweede helft, maar ook nog niet goed genoeg."

Ajax heeft door de verliespartij in Groningen nog maar drie punten voorsprong op achtervolger AZ, die zaterdag wel wist te winnen bij sc Heerenveen (1-2). De Amsterdammers spelen volgende week in eigen huis de topper tegen het kwakkelende PSV.

