Denzel Dumfries gunt Steven Bergwijn zijn aanstaande transfer naar Tottenham Hotspur van harte. De verdediger benadrukte wel dat de afwezigheid van de aanvaller een rol speelde in het gelijkspel tegen FC Twente (1-1).

Hoewel de overgang naar de finalist van de Champions League nog niet rond is, koos Bergwijn ervoor om zondag niet mee te spelen tegen Twente. Hij zat ook niet op de bank.

Dumfries is vooral blij voor Bergwijn. "Ik ben trots op Stevie, al is het natuurlijk wel een flinke aderlating voor de groep", zei de rechtsback bij FOX Sports. "Dit is een mooie stap voor hem."

Bij de directie is minder begrip voor het standpunt van Bergwijn, die trainer Ernest Faber had opgebeld om te melden dat hij niet wilde spelen. De aanvaller heeft nog geen toestemming gekregen om naar Londen af te reizen, omdat beide clubs elkaar nog niet hebben gevonden in de transfersom.

Faber heeft niet geprobeerd om zijn pupil alsnog over te halen om gewoon mee te spelen. "Hij was met zijn gedachten meer bij een transfer dan bij PSV. Ik heb niet geprobeerd hem op andere gedachten te brengen. De intrinsieke motivatie moet uit de speler zelf komen, niet bij mij vandaan."

PSV speelde door rood van Ibrahim Afellay het slotkwartier met tien man. (Foto: Pro Shots)

Rood en gemiste kansen breken PSV op

Mede door de afwezigheid van Bergwijn was er een basisplaats voor Ibrahim Afellay. De aanvoerder maakte de negentig minuten niet vol, want een kwartier voor tijd kreeg hij zijn tweede gele kaart.

Dumfries erkende dat die rode kaart uiteindelijk de nederlaag inleidde. Nadat de verdediger zelf voor 1-0 had gezorgd, schoot Haris Vuckic de Tukkers vlak voor tijd op fraaie wijze op 1-1.

"Met tien man is het natuurlijk lastig", erkende Dumfries, die ook een gemiste kans van Cody Gakpo aanhaalde. "We misten ook een stukje scherpte. Als je met zijn drieën alleen op het doel afgaat, moet dat gewoon een goal zijn. Uiteindelijk is het weer hetzelfde verhaal. We zijn als team ten onder gegaan."

Ondanks het puntenverlies lopen de Eindhovenaren een punt in op Ajax, dat zondag met 2-1 verloor van FC Groningen. Het verschil is elf punten. De clubs treffen elkaar volgende week zondag in Amsterdam.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie