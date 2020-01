Erik ten Hag en Dusan Tadic vinden niet dat Ajax de nederlaag bij FC Groningen mag wijten aan het feit dat er een hoop basisspelers afwezig waren. De Eredivisie-koploper verloor zondag in het Hitachi Capital Mobility Stadion met 2-1.

Ajax moest het in Groningen doen zonder de geblesseerden Hakim Ziyech, David Neres, Daley Blind en doelman André Onana.

"Of dat te veel is? Dat wil ik zo niet beamen, want ook deze ploeg moet van FC Groningen winnen", zei Ten Hag na afloop van het duel tegen FOX Sports. "We hebben een andere standaard en dat moeten we ook laten zien."

Aanvoerder Tadic sprak woorden van gelijke strekking. "Natuurlijk is het moeilijk en zijn het belangrijke spelers, Maar nu krijgen andere spelers de kans en die moeten ze grijpen. Wij zijn Ajax en dit moeten we opvangen. Dus het is geen excuus", aldus de Serviër.

Dusan Tadic kon het verschil niet maken voor Ajax in Groningen. (Foto: Pro Shots)

Tadic: 'Met z'n allen in de spiegel kijken'

In het eerste uur Ajax creëerde vrijwel niets, terwijl FC Groningen via Kaj Sierhuis en Ramon Lundqvist op een 2-0-voorsprong kwam.

"We komen ongelukkig op achterstand en lopen dan achter de feiten aan", zei Ten Hag. De eerste helft lieten we veel te weinig zien. Te laag tempo en slecht aan de bal. Als je dan ook niet thuis geeft in de duels, krijg je dit. De wissels hebben wel het juiste effect gehad, maar toen stonden we al met 2-0 achter."

Tadic: "In de eerste helft waren we slordig en moesten we scherper zijn. De tweede helft was beter, maar dat was te laat. We stonden niet altijd goed en waren ook niet goed in de duels. We moeten met z'n allen in de spiegel kijken. Als je de hele wedstrijd speelt zoals de eerste helft, dan denk ik dat je hier wint."

Het verlies bij FC Groningen was de derde nederlaag van het seizoen voor Ajax, dat nu nog maar drie punten voorsprong heeft op nummer twee AZ. Volgende week krijgen de Amsterdammers bezoek van PSV.

