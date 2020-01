Manchester United heeft zondag een welkome overwinning geboekt in de FA Cup. De formatie van de geplaagde manager Ole Gunnar Solskjaer bereikte de achtste finales door League One-club Tranmere Rovers te verslaan: 0-6. Ook Manchester City bekerde verder.

Manchester United begon voortvarend aan de wedstrijd op Prenton Park. Na een kwartier spelen stond het 0-3 door goals van Harry Maguire, Diogo Dalot en Jesse Lingard. Ook Phil Jones en Anthony Martial wisten het net te vinden voor de pauze.

'The Red Devils', die vorig jaar in de kwartfinales van de FA Cup werden uitgeschakeld door Wolverhampton Wanderers, namen in het tweede bedrijf wat gas terug. Mason Greenwood benutte in de 56e minuut nog wel een penalty. Tahith Chong viel halverwege het duel in.

Manchester United had de laatste twee competitiewedstrijden verloren (uit bij Liverpool met 2-0 en thuis tegen Burnley met 0-2) en kon de zege goed gebruiken. De positie van manager Solskjaer staat door de tegenvallende resultaten dit seizoen flink onder druk.

Manchester City is de titelhouder in de FA Cup. (Foto: Pro Shots)

Ook regerend winnaar Manchester City simpel verder

Manchester City had eerder op de dag al de laatste zestien van de FA Cup bereikt. De ploeg van manager Josep Guardiola won in eigen huis met 4-0 van Fulham.

Het duel tussen de bekerhouder en de formatie uit het Championship was al vroeg gespeeld. Tim Ream werkte Gabriel Jesus in de zesde minuut naar de grond en kreeg rood. De strafschop die volgde werd benut door Ilkay Gündogan.

Bernardo Silva tekende binnen twintig minuten ook nog voor de 2-0. Fulham hield het doel daarna een flinke tijd schoon, maar de Braziliaan Jesus zorgde met twee treffers in korte tijd toch nog voor een grote uitslag: 4-0.