Manchester City heeft zondag zonder problemen de achtste finales van de FA Cup bereikt. De ploeg van manager Josep Guardiola won in eigen huis met 4-0 van Fulham.

Het duel tussen de bekerhouder en de formatie uit het Championship was al vroeg gespeeld. Tim Ream werkte Gabriel Jesus in de zesde minuut naar de grond en kreeg rood. De strafschop die volgde werd benut door Ilkay Gündogan.

Bernardo Silva tekende binnen twintig minuten ook nog voor de 2-0. Fulham hield het doel daarna een flinke tijd schoon, maar de Braziliaan Jesus zorgde met twee treffers in korte tijd toch nog voor een grote uitslag: 4-0.

Later op de dag komen ook Manchester United en Liverpool nog in actie in de FA Cup. 'The Red Devils' gaan op bezoek bij Tranmere Rovers (League One), terwijl Liverpool een uitwedstrijd speelt tegen Shrewsbury Town, ook uit de League One.