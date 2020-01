Real Madrid heeft zondag door een benauwde 0-1-overwinning bij Real Valladolid de koppositie in Spanje heroverd. In de Bundesliga was Davy Klaassen met een eigen doelpunt medeschuldig aan de 0-3-nederlaag van Werder Bremen tegen het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder.

Real Madrid domineerde tegen laagvlieger Valladolid, maar de ploeg van coach Zinédine Zidane had moeite het overwicht om te zetten in kansen. Verdediger Nacho maakte een klein kwartier voor tijd de bevrijdende treffer door een voorzet van Toni Kroos in de verre hoek te knikken.

Ondanks de moeizame zege had Real van de thuisploeg niks te vrezen. Valladolid kwam in de hele wedstrijd niet één keer tot een schot op doel. De ploeg van Zidane is inmiddels twaalf wedstrijden op rij ongeslagen in de Spaanse competitie.

Real profiteerde door de minieme overwinning optimaal van de nederlaag van FC Barcelona, dat zaterdag met 2-0 onderuit ging tegen Valencia. De 'Koninklijke' staat na 21 speelronden alleen bovenaan, met drie punten voorsprong op de Catalaanse rivaal.

Atlético slaagde er niet in Leganés te verslaan. (Foto: Pro Shots)

Atlético Madrid niet langs Leganés

Eerder op zondag raakte Atlético Madrid de derde plaats definitief kwijt aan Sevilla. De ploeg van Diego Simeone speelde in eigen huis gelijk tegen Leganés (0-0) en dat was niet genoeg om Sevilla, dat zaterdag al met 2-0 won van Granada, weer te passeren in La Liga.

In de slotfase van het duel in het Wanda Metropolitano kreeg Leganés-doelman Ivan Cuellar nog zijn tweede gele kaart voor tijdrekken.

Ook Getafe, de tegenstander van Ajax in de Europa League, passeerde Atlético op de ranglijst, dankzij een krappe zege op Real Betis: 1-0. Ángel benutte vlak voor tijd een penalty en hielp zijn ploeg zo aan de vierde plek in de stand.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga

Davy Klaassen was met een eigen doelpunt een van de hoofdschuldigen aan de nederlaag van Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

Eigen goal Klaassen opmaat nederlaag Werder

Klaassen zette Hoffenheim na dik een uur spelen op 0-1. De oud-Ajacied probeerde een treffer van de gasten te voorkomen, maar werkte de bal ongelukkig in eigen doel.

Het bleek het begin van het einde voor Werder Bremen, dat in het restant ook nog treffers van Christoph Baumgartner en Sargis Adamyan om de oren kreeg.

Werder staat er na negentien duels slecht voor. Met slechts zeventien punten staat de formatie zestiende, een plek die aan het eind van het seizoen play-offs om promotie/degradatie betekent. Hoffenheim is zevende.

Peter Bosz won met Bayer Leverkusen eenvoudig van Fortuna Düsseldorf: 3-0. Kai Havertz, Lars Bender en Lucas Alario scoorden voor de formatie die nu vijfde staat. De achterstand op koploper RB Leipzig is zes punten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga