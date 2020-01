Internazionale heeft zondag voor de derde wedstrijd op rij punten verspeeld in de Serie A. De formatie van coach Antonio Conte speelde in eigen huis met 1-1-gelijk tegen Cagliari.

Lautaro Martínez zette Internazionale na een klein half uur spelen nog wel op voorsprong (op aangeven van debutant Ashley Young), maar voormalig Inter-speler Radja Nainggolan tekende in de 78e minuut voor de 1-1.

Stefan de Vrij deed de hele wedstrijd mee bij Inter. Martínez kreeg in de blessuretijd nog twee keer achter elkaar geel en dus rood vanwege protesteren

De 'Nerazzurri' hadden de laatste twee competitiewedstrijden ook al niet gewonnen (1-1 tegen Lecce en Atalanta) en raakten daardoor de koppositie kwijt aan Juventus. De regerend kampioen heeft nu drie punten voorsprong op Inter en speelt later op zondag in Napels tegen Napoli.

Atlético slaagde er niet in Leganés te verslaan. (Foto: Pro Shots)

Atlético Madrid niet langs Leganés

In Spanje raakte Atlético Madrid de derde plaats definitief kwijt aan Sevilla. De ploeg van Diego Simeone speelde in eigen huis gelijk tegen Leganés (0-0) en dat was niet genoeg om Sevilla, dat zaterdag al met 2-0 won van Granada, weer te passeren in La Liga.

In de slotfase van het duel in het Wanda Metropolitano kreeg Leganés-doelman Ivan Cuellar nog zijn tweede gele kaart voor tijdrekken.

