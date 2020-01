Willem II heeft zondag verzuimd de derde plaats in de Eredivisie te pakken. De Tilburgers speelden thuis doelpuntloos gelijk tegen PEC Zwolle (0-0). Subtopper Vitesse verspeelde thuis eveneens punten. FC Emmen hield de Arnhemmers op 1-1.

Door de remise moet Willem II de derde plaats aan Feyenoord laten. De Rotterdammers wonnen zaterdag met 2-3 bij Heracles Almelo en hebben een beter doelsaldo. Nummer vijf PSV kan beide ploegen zondag passeren bij een zege op FC Twente.

Willem II kreeg met name in de slotfase genoeg kansen op de winst, ook omdat PEC vanwege een rode kaart van Thomas Lam het duel met tien man beëindigde. De Zwollenaren hielden echter stand.

Voor rust waren de Tilburgers via Mike Trésor Ndayishimiye al in de buurt van een treffer, maar de middenvelder schoot in kansrijke positie hoog over. Aan de overkant liet Lennart Thy zich twee keer gelden, al hoefde Willem II-doelman Timon Wellenreuther amper in actie te komen.

Na rust was het duel eveneens in evenwicht. Zo kwam Driss Saddiki net tekort om een schot van Ndayishimiye in het doel te verlengen en haalde Damil Dankerlui een inzet van Mike van Duinen van de lijn.

PEC moest de laatste tien minuten met tien man zien te overleven. Lam ging aan het shirt hangen van de doorgebroken Ché Nunnely en kon vertrekken. De vrije trap van Ndayishimiye was vervolgens een prooi voor Michael Zetterer, die ook in het vervolg zijn doel schoonhield.

FC Emmen knokte zich na een slechte eerste helft naar een punt bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Emmen pakt punt bij Vitesse

Bryan Linssen had Vitesse in de negentiende minuut fraai op voorsprong gezet, waarna Michael de Leeuw na een klein uur spelen voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Emmen komt door de remise op 22 punten uit 20 duels, waarmee de ploeg vooralsnog twaalfde staat. Vitesse is met 34 punten de nummer zes van de Eredivisie.

De gasten bakten er voor rust weinig van en kwamen na dik een kwartier meer dan verdiend op achterstand. Het doelpunt van Linssen was erg mooi. De aanvoerder troefde Glenn Bijl af en lepelde de bal vervolgens over de kansloze doelman Dennis Telgenkamp.

Na rust was het vooral Emmen dat de aanval zocht en dat leidde binnen vijf minuten tot vier enorme kansen. Zo raakten Arias en De Leeuw de paal, schoof Marko Kolar de bal van dichtbij naast en kopte Lorenzo Burnet in kansrijke positie te slap in.

Na een uur konden de bezoekers eindelijk juichen, nadat De Leeuw van dichtbij doel had getroffen. Hij benutte de rebound van een schot van Kolar. De assistent vlagde in eerste instantie nog wel voor buitenspel, maar daar bleek geen enkele sprake van.

Vitesse was na die treffer wel weer wakker geschud. De ploeg van Edward Sturing kreeg via Armando Obispo en Linssen twee aardige kopkansen, die niet tot doelpunten leidden. Ook Emmen dook in de counter nog enkele keren op voor het doel van Vitesse, maar gescoord werd er niet.

