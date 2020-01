FC Emmen heeft zondag een punt overgehouden aan het uitduel met Vitesse. De ploeg van Dick Lukkien speelde na een slechte eerste helft met 1-1 gelijk in Arnhem.

Bryan Linssen had de thuisploeg in de negentiende minuut fraai op voorsprong gezet, waarna Michael de Leeuw na een klein uur spelen voor de gelijkmaker zorgde. Emmen komt door de remise op 22 punten uit 20 duels, waarmee de ploeg vooralsnog twaalfde staat. Vitesse is met 34 punten de nummer zes van de Eredivisie.

De gasten bakten er voor rust weinig van en kwamen na dik een kwartier meer dan verdiend op achterstand. Het doelpunt van Linssen was erg mooi. De aanvoerder troefde Glenn Bijl af en lepelde de bal vervolgens over de kansloze doelman Dennis Telgenkamp.

Lukkien was het slappe spel van zijn ploeg daarna al snel zat en slachtofferde Nikolai Laursen, waarna in de rust ook Tom Hiariej kon douchen. Met Jafar Arias en Hilal Ben Moussa erbij, ging het beter lopen bij de ploeg uit Drenthe.

Bryan Linssen opende op fraaie wijze de score voor Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Emmen knokt zich na rust terug

Na rust was het vooral Emmen dat de aanval zocht en dat leidde binnen vijf minuten tot vier enorme kansen. Zo raakten Arias en De Leeuw de paal, schoof Marko Kolar de bal van dichtbij naast en kopte Lorenzo Burnet in kansrijke positie te slap in.

Na een uur konden de bezoekers eindelijk juichen, nadat De Leeuw van dichtbij doel had getroffen. Hij benutte de rebound van een schot van Kolar. De assistent vlagde in eerste instantie nog wel voor buitenspel, maar daar bleek geen enkele sprake van.

Vitesse was na die treffer wel weer wakker geschud. De ploeg van Edward Sturing kreeg via Armando Obispo en Linssen twee aardige kopkansen, die niet tot doelpunten leidden. Ook Emmen dook in de counter nog enkele keren op voor het doel van Vitesse, maar gescoord werd er niet.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie