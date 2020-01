Ajax begint zondag met Bruno Varela en Siem de Jong in de basis aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Amsterdammers moeten het naast Hakim Ziyech ook stellen zonder André Onana door een blessure.

Varela keepte woensdag ook al in het thuisduel met Spakenburg (7-0) in het TOTO KNVB Bekertoernooi en staat volgende maand wegens een schorsing van Onana ook onder de lat in de uitwedstrijd tegen Getafe in de Europa League.

Onana kampt met een lichte schouderblessure, maar trainer Erik ten Hag verwacht niet dat de sluitpost lang afwezig is. "Het is te gevoelig om te starten tegen FC Groningen. Maar ik denk dat hij snel weer terug is", zo zei Ten Hag bij FOX Sports.

De Jong, die tegen Spakenburg een hattrick maakte, is op het middenveld de vervanger van Ziyech, die er nog enkele weken uitligt met een kuitblessure. Verder krijgt Sergiño Dest rechts achterin de voorkeur boven Noussair Mazraoui.

Ajax kan voorsprong op AZ weer vergroten

Ajax gaat aan kop in de Eredivisie en kan de voorsprong op achtervolger AZ, dat zaterdag met 1-2 won van sc Heerenveen, weer vergroten tot zes punten. De regerend landskampioen speelt volgende week de topper in eigen huis tegen PSV.

FC Groningen is bezig aan een wisselvallig seizoen. De Groningers bezetten de negende plaats en hebben de punten hard nodig in de strijd om een plek in de top zeven en daarmee deelname aan de play-offs om een ticket voor de Europa League.

De confrontatie tussen FC Groningen en Ajax start zondag om 14.30 uur in het uitverkochte Hitachi Capital Mobility Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Edwin van de Graaf fungeert vanuit Zeist als VAR.

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Van Hintum, Warmerdam; Schreck, Matusiwa, Lundqvist, Van Kaam; Sierhuis, Asoro.

Opstelling Ajax: Varela; Dest, Veltman, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Van de Beek, De Jong; Babel, Tadic, Promes.

