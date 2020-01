Quique Setién heeft het zaterdag opgenomen voor Frenkie de Jong. De middenvelder speelde net als veel ploeggenoten matig in de met 2-0 verloren competitiewedstrijd tegen Valencia.

Hoewel Barcelona domineerde qua balbezit, creëerde de ploeg weinig kansen. De Jong is een van de spelers die juist voor de openingen moet kunnen zorgen.

"Het klopt dat Frenkie in staat moet zijn om de belangrijke passes te geven, maar dat geldt ook voor andere spelers", zei Setién op de persconferentie na de wedstrijd. "Het draait om begrip van de speelwijze."

"Frenkie is een geweldige speler die de laatste maanden op een bepaalde manier heeft leren spelen hier. Maar nu wordt er iets anders van hem gevraagd. Hij heeft tijd nodig om dat te begrijpen, maar dat geldt ook voor anderen."

Onder Setién heeft Barcelona het vertrouwde 4-3-3-systeem ingeruild voor een 3-1-4-2-variant. De Jong vormde in Valencia samen met Arthur het centrale duo op het middenveld, Sergio Busquets stond achter hen als controleur.

Frenkie de Jong en Lionel Messi balen na een treffer van Valencia. (Foto: Pro Shots)

'We gaven veel te veel zinloze passes'

Statistisch gezien speelde Barcelona met 74 procent balbezit en veertien doelpogingen tegenover acht voor Valencia een sterke wedstrijd, maar dat was slechts schijn. De zege voor de thuisploeg, die nog een strafschop miste, was verdiend.

"We hebben veel te veel zinloze passes gevonden", zei Setién, die deze maand werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. "Daardoor kwam we te weinig in de buurt van het doel. Valencia stond goed georganiseerd en verdedigde sterk."

Volgens Setién hebben zijn spelers tijd nodig om aan de nieuwe speelwijze te wennen. "Veel spelers begrijpen wat de bedoeling is als ik de tactiek op het bord laat zien. Maar de praktijk op het veld is toch anders. We hielpen Valencia door niet de juiste plekken en juiste momenten te vinden om kansen te creëren."

Setién is moeizaam begonnen aan zijn baan in Camp Nou. Er werd met slechts 1-0 gewonnen van Granada en in de Copa del Rey ontsnapte de ploeg tegen derdedivisionist Ibiza (1-2) aan een blamerende uitschakeling.

Barcelona kan zondag de koppositie verliezen als Real Madrid zondag minimaal gelijkspeelt op bezoek bij Real Valladolid.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in La Liga