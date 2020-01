José Mourinho is niet blij met de houding van Internazionale als het gaat om het aantrekken van Christian Eriksen. De manager van Tottenham Hotspur vindt dat de Italiaanse club wel erg laat in actie komt om de deal rond te krijgen.

De 27-jarige Eriksen, die een aflopend contract heeft in Engeland, wordt al de hele winter in verband gebracht met een overgang naar Internazionale, maar de formatie uit de Serie A heeft die interesse pas recent concreet gemaakt.

"Tottenham Hotspur is de laatste partij die je de schuld kan geven voor deze situatie", zei Mourinho na afloop van het FA Cup-duel met Southampton (1-1) tegen de BBC. "Ik wil alleen maar zeggen dat dit niet had hoeven duren tot 25 januari."

"Het is niet fijn dat dat de transfer nog steeds niet rond is", zei Mourinho, die met Inter in 2010 de Champions League won.

Eriksen reisde wel mee met de 'Spurs' naar Southampton, maar de Deen werd uiteindelijk niet opgenomen in de selectie van Mourinho vanwege zijn naderende transfer naar Italië.

"Het enige dat ik kan zeggen, is dat Eriksen zich zeer professioneel heeft opgesteld sinds ik hier ben. Zowel tegenover mij als tegenover het team", vervolgde de 57-jarige Portugese coach. "Maar het is niet fijn om op dit moment in deze situatie te zitten."

Christian Eriksen speelt sinds 2013 bij Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Tottenham licht optie voor Lo Celso

Waar Eriksen lijkt te verkassen bij Tottenham Hotspur, zal Giovani Lo Celso langer bij de Londense club blijven. De Argentijn wordt momenteel nog gehuurd van Real Betis, maar Tottenham gaat de optie tot koop die in de deal zit deze maand al lichten.

"Ik denk dat die jongen deze beslissing verdient. Hij maakt het makkelijk voor de club om de optie te lichten", zei Mourinho over de 23-jarige middenvelder. "Hij heeft zich geweldig ontwikkeld sinds ik hier de coach ben. Hij heeft deze keuze van de club zelf afgedwongen."

Tottenham Hotspur zal in de FA Cup een replay moeten spelen tegen Southampton. Voor de nummer zeven van de Premier League gaat de competitie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen titelhouder Manchester City.

