Feyenoord-coach Dick Advocaat drukte zijn spelers zaterdag in de rust op het hart dat ze niet van Heracles Almelo hoefden te verliezen. Na een zwakke eerste helft bogen de Rotterdammers in de tweede helft een achterstand om in een 2-3-zege.

"In de kleedkamer heb ik gezegd dat we van een ploeg als Heracles, met alle respect, niet mogen verliezen", zei Advocaat op de persconferentie na de wedstrijd in het Erve Asito-stadion.

Daar kwam de ongeslagen status in de Eredivisie van de Rotterdammers onder Advocaat zaterdagavond in gevaar. Na een zwakke eerste helft keek Feyenoord tegen een 1-0-achterstand aan.

Met drie goals in een tijdsbestek van tien minuten draaide de ploeg van Advocaat het na rust helemaal om. Dat lag mede aan een tactische omzetting van de 72-jarige coach.

"Onze backs kregen vandaag niet de ruimte die ze normaal wel krijgen. Heracles zette dat dicht, waardoor ze met zes man stonden te verdedigen", analyseerde Advocaat.

"In de tweede helft hebben we het anders gedaan door de backs niet meer te laten opkomen en meer druk te zetten vanuit het middenveld. Toen kregen we veel meer ruimte."

Spelers van Feyenoord vieren de zege in Almelo met het uitvak. (Foto: Pro Shots)

Advocaat: 'Nu rust ging het goed lopen'

Door treffers van Jens Toornstra, Luis Sinisterra en Eric Botteghin pakte Feyenoord de drie punten. "Het ging na rust goed lopen", zag Advocaat. "Het was vaak één keer raken en we konden veel kansen creëren. We hadden nog verder uit kunnen lopen."

In negen Eredivisieduels onder Advocaat pakte Feyenoord 23 punten. De ploeg is naar de derde plek in de Eredivisie geklommen, al kunnen Willem II (thuis tegen PEC Zwolle) en PSV (thuis tegen FC Twente) zondag nog langszij komen.

Speel mee met het NUsport Eredivisiespel Meld je hier aan en maak elke week kans op mooie prijzen

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie