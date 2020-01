De voetbalwereld heeft zaterdag verdrietig gereageerd op het overlijden van Rob Rensenbrink. De voormalig Oranje-international werd 72 jaar.

Rensenbrink, die meespeelde in de verloren WK-finales van 1974 en 1978, wordt gezien als een van de beste Nederlandse voetballers ooit. Hij behoorde tot de legendarische Oranje-generatie met spelers als Johan Cruijff, Willem van Hanegem en Johan Neeskens.

"Wat een verdrietige dag", zegt Jan Mulder bij FOX Sports. "Ik zou vanmiddag naar hem toegaan en ik belde zijn vrouw Corrie hoe laat ik zou moeten komen. Ze zei: "Jan, het is vrij zinloos geworden." Hij is gisteren niet goed geworden en plotseling in coma geraakt. De kinderen en dokter waren er al, ik had er niets te zoeken."

Mulder zal Rensenbrink herinneren als een sierlijke voetballer. "Hij was bescheiden, introvert, maar had wel een vrolijke stem. Hij was een grote speler in het stadion. Hij was een genot voor het oog. Een flankspeler, een doelpuntenmaker."

"In België heeft hij niet in de schaduw van Johan Cruijff gespeeld. Hij is hier verkozen tot een van de beste spelers aller tijden."

'Een van de betere voetballers die Nederland heeft gekend'

Ook de KNVB rouwt om het overlijden van Rensenbrink. De linksbuiten kwam tot 46 interlands voor Oranje, waarin hij veertien keer scoorde. "Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van voetballegende Rob Rensenbrink. De KNVB wenst zijn familie en vrienden veel sterkte met het dragen van dit grote verlies."

Rensenbrink staat in Nederland vooral bekend om zijn schot op de paal in de WK-finale van 1978, vlak voor tijd tegen Argentinië. De wedstrijd eindigde door die gemiste kans in 1-1, waarna de Argentijnen in de verlenging tweemaal scoorden. Ook de KNVB memoreert aan dat moment van bijna 42 jaar geleden.

"Het is een van die zinnen die iedere Nederlandse voetballiefhebber wel kent. 'Rensenbrink… tegen de paal. Rensenbrink tegen de paal', roept commentator Theo Reitsma wanneer de linksbuiten in de WK-finale van 1978 tegen Argentinië in de extra tijd de bal tegen het houtwerk werkt. Nooit was een wereldtitel dichterbij."

Ook oud-sportjournalist Kees Jansma is aangedaan door het overlijden van Rensenbrink. "Zonder chauvinisme is hij een van de betere voetballers die Nederland gekend heeft", aldus Jansma bij FOX Sports. "In zijn figuur was het Cruijffiaans wat hij deed. Hij was linksbenig en heeft ook ontzettend veel doelpunten gemaakt voor Anderlecht."