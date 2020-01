Rob Rensenbrink is vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden. De geboren Amsterdammer, die twee WK-finales speelde, staat bekend als een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden. Dit is zijn carrière in beeld.

Rob Rensenbrink (staand, tweede van links) met Oranje in 1968 in Boekarest. Hij speelde tegen Roemenië zijn tweede interland. (Foto: Pro Shots)

Rensenbrink speelde 46 interlands en scoorde veertien keer. (Foto: Pro Shots)

Het Nederlands elftal voorafgaand aan de WK-finale van 1978 met helemaal rechts hurkend Rensenbrink. (Foto: Pro Shots)

Ook in 1974 had Rensenbrink een basisplaats in de WK-finale. (Foto: Getty Images)

Rensenbrink in actie tegen Bulgarije op het WK 1974. (Foto: Getty Images)

Rensenbrink droeg rugnummer 12 tijdens het WK 1978. (Foto: Getty Images)

Rensenbrink tijdens Nederland-Italië op het WK 1978. (Foto: Pro Shots)

Rensenbrink (tweede van rechts) scoorde drie keer tegen Iran op het WK 1978 en is daarmee nog altijd de enige Nederlander met een hattrick in een WK-wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Met Anderlecht won hij in 1976 en 1978 de Europa Cup II. In beide finales scoorde hij twee keer. (Foto: Pro Shots)

In 1976 werd Rensenbrink verkozen tot beste speler van de Belgische competitie. (Foto: Pro Shots)

Rensenbrink (rechts zittend) in 2018 tijdens een bezoek aan Anderlecht. (Foto: Pro Shots)