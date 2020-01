Thomas Ouwejan heeft geen goed woord over voor de houding van zijn club AZ. De 23-jarige verdediger staat in de belangstelling van PSV, maar de Alkmaarse club weigert om mee te werken aan een transfer.

"Ja, ik neem AZ dit kwalijk", zei Ouwejan zaterdag tegen het AD na afloop van de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2-winst). "Dit is mijn dertiende jaar bij AZ en ik heb altijd alles gegeven. Het is een zwaar half jaar geweest. Ik heb twee seizoenen alles gevoetbald. Dan valt het rauw op je dak dat je nu bijna niks meer speelt."

Ouwejan is dit seizoen geen vaste waarde in de basisformatie van trainer Arne Slot. Tegen Heerenveen verscheen de twaalfvoudig international van Jong Oranje wél aan de aftrap, mede door afwezigheid van de geschorste Owen Wijndal. Het was pas de vierde keer dit seizoen dat hij in de basis mocht beginnen.

"Nu komt PSV en dit is zo'n mooie kans voor mij. Dan is het jammer dat AZ er zo mee omgaat. Ze willen me volgens mij huren, met een optie tot koop."

'Ik maak weinig minuten en krijg nu een mooie kans'

"Je kunt het vanuit verschillende kanten bekijken", vervolgde Ouwejan, die ergens ook wel begrijpt dat zijn club hem niet zomaar wil laten gaan. "AZ denkt: we gaan onze concurrentie niet sterker maken en willen onze eigen selectie behouden. Ik sta er zo in: ik maak hier zo weinig minuten en krijg nu een mooie kans. Gun het mij."

Bij PSV lijkt de kans op speelminuten voor Ouwejan een stuk groter te zijn dan in Alkmaar. De kwakkelende Eindhovenaren, die donderdag werden uitgeschakeld door NAC Breda in de TOTO KNVB Beker, hoopten op de komst van AC Milan-verdediger Ricardo Rodríguez, maar die lijkt naar Fenerbahçe te verkassen.

Ook Ouwejan, die een transfer nog niet uit zijn hoofd heeft gezet, heeft de situatie in Eindhoven in de gaten gehouden. "Ik zie wat er gebeurt bij PSV. Daar liggen mogelijkheden op de linksbackpositie. Dat zie ik zitten. En nu? De transfermarkt is nog een week geopend. Ik weet het ook niet."

