RKC Waalwijk is er zaterdag niet in geslaagd de degradatiekraker tegen VVV-Venlo te winnen. De Brabanders gaven thuis een 1-0-voorsprong uit handen en verloren met 1-2. Sparta Rotterdam kwam voor eigen publiek niet langs Fortuna Sittard: 1-1.

Emil Hansson tekende na een kwartier voor de openingstreffer in het Mandemakers Stadion. Daar bleef het ook lange tijd bij, maar Johnatan Opoku maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker en Oussama Darfalou zorgde niet lang daarna voor de 1-2.

Voor RKC is het de vijftiende nederlaag van het seizoen en het tweede verlies op rij, nadat concurrent ADO Den Haag vorige week met 2-0 te sterk was. De ploeg van trainer Fred Grim blijft op elf punten steken en staat stijf onderaan in de Eredivisie.

VVV heeft nu acht punten meer dan de hekkensluiter en staat vijftiende. De Limburgers boekten de eerste overwinning sinds 7 december, toen FC Emmen met 2-0 werd verslagen. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

De spelers van VVV-Venlo bedanken de meegereisde supporters. (Foto: Pro Shots)

Sparta en Fortuna in evenwicht

Fortuna Sittard was dicht bij de overwinning in de uitwedstrijd tegen Sparta, maar keerde met een punt huiswaarts: 1-1. Beide ploegen wachten daardoor nog altijd op hun eerste competitiezege van 2020.

De Limburgers kwamen na twintig minuten op voorsprong via Vitalie Damascan, die doelman Ariel Harush omspeelde en raak schoot. De thuisploeg hield dankzij een treffer van Jurgen Mattheij in de 73e minuut een punt over aan het treffen op Het Kasteel.

Sparta komt door het gelijkspel op 24 punten, goed voor de elfde plek. Fortuna heeft vier punten minder en staat op de veertiende plek. De Limburgers zijn negen punten verwijderd van hekkensluiter RKC.

