Feyenoord blijft goed presteren onder trainer Dick Advocaat in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo met 2-3.

De bezoekers hadden in de tweede helft tien minuten nodig om een 1-0-achterstand om te zetten in een 1-3-voorsprong. Nadat Maximilian Rossmann de score voor rust had geopend antwoordde Feyenoord via Jens Toornstra, Luis Sinisterra en Eric Botteghin. In de slotfase noteerde Rossmann nog een doelpunt, maar de gelijkmaker bleef uit.

Feyenoord zet door de zege in Almelo een succesvolle reeks onder trainer Advocaat voort. De coach bleef ook in zijn negende Eredivisie-duel voor Feyenoord ongeslagen en verloor in de competitie nog geen wedstrijd met de Rotterdammers. De laatste nederlaag van Feyenoord in de Eredivisie was op 27 oktober tegen Ajax (4-0), toen nog onder trainer Jaap Stam.

Dankzij de overwinning klimt Feyenoord naar de derde plaats in de Eredivisie. De formatie van Advocaat kan zondag bij zeges van Willem II (thuis tegen PEC) en PSV (thuis tegen FC Twente) nog wel terugvallen naar de vijfde plek.

Feyenoord is in de Eredivisie nog altijd ongeslagen onder trainer Dick Advocaat. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord komt terug van achterstand

Feyenoord had het een helft lang moeilijk met Heracles, dat via Rossmann na twintig minuten verdiend op voorsprong was gekomen. De Duitser stond vrij bij een corner en kopte beheerst raak.

Het antwoord van Feyenoord, dat in de eerste helft geen enkel schot op doel noteerde, kwam aan het begin van de tweede helft. Toornsta schoot via de handen van Heracles-doelman Janis Blaswich de gelijkmaker binnen en Sinisterra zette Feyenoord zes minuten later van dichtbij op voorsprong.

Heracles leek kort daarna weer op gelijke hoogte te komen, maar een kopbal van Cyriel Dessers knalde tegen de lat. In de 57e minuut was het via Botteghin aan de andere kant wél raak met een kopbal uit een corner, waardoor Feyenoord op een 1-3-voorsprong kwam.

Door opnieuw een treffer van Rossmann - de verdediger volleerde op fenomenale wijze raak uit een hoekschop - werd het toch nog spannend in Almelo. Heracles zocht naar de gelijkmaker, maar pogingen van Rossmann en Mauro Júnior leverden geen treffers op. Diep in blessuretijd voorkwam de lat uit een inzet van Luciano Narsingh dat Feyenoord met een ruimere zege terug naar Rotterdam keerde.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie