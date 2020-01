Voormalig Oranje-international Rob Rensenbrink is overleden. Dat melden verschillende Belgische media zaterdag.

De voormalig aanvaller leed al enige tijd aan de spierziekte PSMA. De geboren Amsterdammer is 72 jaar oud geworden. Hij speelde 46 keer voor het Nederlands elftal.

Rensenbrink kwam in zijn loopbaan uit voor onder anderen DWS, Club Brugge en Anderlecht. Met name bij die laatste club, waar hij tussen 1971 en 1980 voor uitkwam, was hij een publiekslieveling. Zijn sierlijke spel leverde hem de bijnaam 'Het Slangenmens' op.

Hij is vooral bekend door zijn schot op de paal in de WK-finale van 1978, vlak voor tijd tegen Argentinië. De wedstrijd eindigde mede door die misser in 1-1, waarna de Argentijnen in de verlenging tweemaal scoorden.

