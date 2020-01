AZ heeft na twee opeenvolgende nederlagen weer eens een overwinning geboekt in de Eredivisie. De Alkmaarders waren zaterdag met 1-2 te sterk voor sc Heerenveen en blijven in het spoor van koploper Ajax.

Dani de Wit schoot AZ in de eerste helft op voorsprong in het Abe Lenstra Stadion. Chidera Ejuke werkte twintig minuten voor tijd uit het niets de gelijkmaker binnen, maar spits Myron Boadu stelde vlak daarna alsnog de drie punten veilig en kroonde zich tot gedeeld topscorer in de Eredivisie (twaalf treffers).

AZ, dat dinsdag in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker afrekende met TOP Oss, lijkt de weg naar boven weer te hebben gevonden. De ploeg van trainer Arne Slot sloot de eerste seizoenshelft in december af met een 3-0-nederlaag bij Sparta Rotterdam en vorige week was Willem II in Alkmaar met 3-1 te sterk.

Door de overwinning in Heerenveen bedraagt de achterstand van nummer twee AZ op koploper Ajax nog drie punten, al spelen de Amsterdammers zondag nog een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Heerenveen blijft op 28 steken en staat in de middenmoot.

Voor de wedstrijd werd stilgestaan bij Heerenveen-jeugdtrainer Chris de Wagt, die deze week op 34-jarige leeftijd overleed. Er was een minuut stilte en de spelers van de thuisploeg speelden met rouwbanden.

Myron Boadu tekende voor de winnende treffer in Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

AZ domineert in Abe Lenstra Stadion

AZ was vanaf het begin af aan de beste ploeg in het Abe Lenstra Stadion. Hoewel Heerenveen veroordeeld was tot tegenhouden, leverde de Alkmaarse dominantie aanvankelijk alleen kleine kansjes op. Zo eindigden schoten van De Wit en Calvin Stengs in de handen van Warner Hahn en mikte Fredrik Midtsjø naast.

Na 35 minuten was het alsnog raak voor AZ, met dank aan Sven Botman. De verdediger van Heerenveen kraakte een schot van Boadu en wilde de bal daarna met een omhaal uit het strafschopgebied werken, maar tastte volledig mis. De Wit profiteerde van het geklungel en tikte de bal in de verre hoek achter Hahn.

Vlak daarna was de 0-2 bijna een feit, nadat een corner via de rug van Ricardo van Rhijn rakelings over de lat vloog. Heerenveen stelde daar helemaal niks tegenover. De Friezen kwamen één keer gevaarlijk in het strafschopgebied, maar schoten geen enkele keer op doel.

Myron Boadu maakte zijn twaalfde Eredivisie-treffer van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen verrassend op gelijke hoogte

In de tweede helft veranderde aanvankelijk weinig aan het spelbeeld. De eerste grote kans was vijf minuten na rust voor Boadu, maar de spits schoot van dichtbij op Hahn. Vlak daarna was er ook eindelijk concreet gevaar van Heerenveen. Het schot van de mee opgekomen Sherel Floranus ging een meter naast.

AZ bleef de meest dreigende ploeg, maar het was Heerenveen dat verrassend de gelijkmaker maakte. Ejuke kreeg de bal na een fraaie pass van Hicham Faik en passeerde Marco Bizot in de verre hoek, waardoor het eerste serieuze schot van Heerenveen tussen de palen ook direct raak was.

Heel lang kon de thuisploeg overigens niet genieten van die gelijke stand, want drie minuten later hadden de meegereisde AZ-supporters weer reden tot juichen. De bal bleef in het strafschopgebied hangen na een corner, waarna de attente Boadu van dichtbij binnentikte en zijn twaalfde doelpunt van dit Eredivisie-seizoen maakte.

Hoewel Heerenveen amper gevaarlijk was, had Ejuke tien minuten voor tijd zijn tweede moeten maken in een identieke situatie als bij de 1-1. Dit keer ging zijn bal echter nipt langs de paal, waardoor AZ overeind bleef in Heerenveen.

