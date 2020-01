Feyenoord begint zaterdag met de bekende namen aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo in de Eredivisie. Trainer Dick Advocaat kiest voor dezelfde spelers als in de afgelopen twee competitiewedstrijden.

Dat betekent dat Rick Karsdorp, Luciano Narsingh en Sam Larsson wederom genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Sven van Beek keerde donderdag na maanden terug op de groepstraining, maar ontbreekt nog in de wedstrijdselectie.

Advocaat heeft weinig redenen om zijn elftal te wijzigen, want Feyenoord is bezig aan een sterke reeks. De Rotterdammers wonnen de laatste vier duels en hebben na de 4-0-nederlaag bij Ajax in oktober geen competitiewedstrijd meer verloren.

Heracles Almelo komt voor het eerst dit Eredivisie-seizoen in actie zonder linksback Lennart Czyborra, die deze week werd verkocht aan Atalanta. De jonge Duitser wordt vervangen door Jeff Hardeveld.

De wedstrijd tussen Heracles en Feyenoord begint om 19.45 uur in Almelo en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Feyenoord is met 34 punten de nummer vijf in de Eredivisie, Heracles heeft acht punten minder en staat negende.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Beukers, Rossmann, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Merkel, Mauro Junior; Van der Water, Dessers, Cijntje.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie