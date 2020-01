FC Barcelona heeft zich zaterdag een slechte dienst bewezen in La Liga. De ploeg van de kersverse trainer Quique Setién ging drie dagen na de bekerontsnapping tegen UD Ibiza met 2-0 ten onder bij Valencia. Luuk de Jong hielp Sevilla met een treffer aan een zege op Granada.

Barcelona had na twaalf minuten eigenlijk al op achterstand moeten staan bij Valencia. Maximiliano Gómez mocht na een lompe overtreding van Gerard Piqué aanleggen voor een strafschop, maar zijn inzet werd gekeerd door Marc-André ter Stegen.

Vlak na rust nam Gómez revanche voor die misser. De Uruguayaan mocht uithalen in het strafschopgebied en zag zijn schot via de rug van Jordi Alba in het doel verdwijnen. In de 77e minuut gooide Gómez de wedstrijd in het slot met een schot in de verre hoek.

Frenkie de Jong deed 85 minuten mee bij Barcelona, terwijl Valencia-doelman Jasper Cillessen het weerzien met zijn oude club aan zich voorbij moest laten gaan. Hij raakte woensdag in de warming-up voor het bekerduel met Logroñés UD geblesseerd.

Door de nederlaag in Valencia is de kans groot dat Barcelona de koppositie in Spanje na dit weekend kwijt is. De ploeg van Setién, die onlangs de ontslagen Ernesto Valverde opvolgde, heeft net als Real Madrid 43 punten. De Madrilenen spelen zondag een uitwedstrijd tegen Real Valladolid.

Teleurstelling bij Lionel Messi en Frenkie de Jong. (Foto: Pro Shots)

Luuk de Jong scoort opnieuw voor Sevilla

Luuk de Jong was opnieuw belangrijk voor Sevilla, dat mede dankzij een doelpunt van de spits met 2-0 van Granada won. De Nederlander kopte na elf minuten op fraaie wijze de openingstreffer binnen namens de thuisploeg.

De 29-jarige De Jong, die sinds dit seizoen voor Sevilla speelt, kwam in de verloren uitwedstrijd tegen Real Madrid (2-1) ook al tot scoren en staat nu op vijf treffers in 22 officiële wedstrijden.

Nolito tekende in de 34e minuut ook voor de 2-0 tegen Granada en stelde daarmee de zege van Sevilla veilig. De ploeg van trainer Julen Lopetegui komt op 38 punten en dat zijn er zes minder dan koploper FC Barcelona en nummer twee Real Madrid.

Luuk de Jong is op dreef voor Sevilla. (Foto: Pro Shots)

Atalanta wint met liefst 0-7 in Serie A

In de Serie A maakte Atalanta indruk door Torino met liefst 0-7 opzij te zetten. Hans Hateboer, Marten de Roon en de Duits-Nederlandse Robin Gosens stonden allemaal aan de aftrap in Turijn; alleen Hateboer maakte de negentig minuten vol.

Van de zeven doelpunten kwamen er twee voort uit een strafschop. Josip Ilicic was met een hattrick de belangrijkste man aan de kant van Atalanta. De 31-jarige Bosniër schoot bij de 0-4 bovendien een vrije trap raak vanaf de middenlijn. Gosens tekende in de 29e minuut voor de 2-0.

Torino eindigde de wedstrijd met negen man, nadat Armando Izzo (twee keer geel) en Sasa Lukic (direct rood) in de slotfase van het veld werden gestuurd.

De monsterzege is opvallend te noemen, want Torino staat stevig in de middenmoot van de Serie A. Nummer vijf Atalanta heeft elf punten meer.

