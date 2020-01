RB Leipzig heeft zaterdag een nederlaag geleden bij Eintracht Frankurt. De koploper in de Bundesliga ging met 2-0 onderuit tegen de ploeg van aanvaller Bas Dost. Borussia Mönchengladbach won nipt van Mainz (3-1) en profiteerde van het puntenverlies van Leipzig.

Almamy Touré zette Frankfurt kort na rust met een fraai afstandsschot op voorsprong. De rechtsback kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied aangespeeld en schoot snoeihard in de kruising. In blessuretijd maakte oud-FC Groningen-aanvaller Filip Kostic er ook nog 2-0 van.

Voor Leipzig was de nederlaag in Frankfurt het eerste verlies in drie maanden tijd. Op 26 oktober verloor de formatie van trainer Julian Nagelsmann voor het laatst (2-1 tegen Freiburg).

Borussia Mönchengladbach profiteerde met een 3-1-zege op Mainz optimaal van het puntenverlies van de koploper. De ploeg van coach Marco Rose kwam door een treffer van Robin Quaison nog wel op achterstand. Alassane Pléa zette 'Die Fohlen' met twee treffers op voorsprong.

Borussia Mönchengladbach verslaat FSV Mainz mede dankzij een fraaie treffer van Florian Neuhaus en loopt zo in op Leipzig. (Foto: Getty Images)

Neuhaus schiet raak van grote afstand

Florian Neuhaus nam in de slotfase het mooiste doelpunt van de dag voor zijn rekening. Mainz-doelman Robin Zentner kwam ver zijn doel uit en kopte de bal in de voeten van Neuhaus, die van zo'n veertig meter met een fraaie lob het doel wist te vinden.

Gladbach klimt door de zege naar de tweede plaats in de Bundesliga en heeft nog maar twee punten achterstand op Leizpig. Bayern München, dat later op zaterdag tegen Schalke 04 speelt, kan bij een zege tot op één punt van Leipzig komen.

Wout Weghorst ging met VFL Wolfsburg met 1-2 onderuit tegen Hertha BSC, waar Javairo Dilrosun in de basis begon. Paderborn was met 0-2 te sterk voor Freiberg en Union Berlin boekte een 2-0-zege op Augsburg.

Bekijk hier de uitslagen, programma en stand van de Bundesliga