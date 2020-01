Bayern München heeft zaterdag geprofiteerd van een misstap van koploper RB Leipzig. ‘Der Rekordmeister’ won met liefst 5-0 van Schalke 04, terwijl Leipzig eerder op de dag onderuit ging bij Eintracht Frankfurt (2-0).

Robert Lewandowski zette Bayern al na zes minuten op voorsprong in de Allianz Arena. De 31-jarige Pool tikte van dichtbij binnen nadat Schalke-doelman Markus Schubert de bal door zijn handen liet glippen. Vlak voor rust maakte Thomas Müller er op aangeven van Leon Goretzka 2-0 van.

Vijf minuten na rust noteerde Goretzka op spectaculaire wijze de 3-0. De middenvelder kopte uit een corner tegen een Schalke-verdediger op, maar schoot vervolgens met een halve omhaal wél raak. Thiago Alcántara nam tien minuten later uit een counter het vierde Bayern-doelpunt voor zijn rekening. Serge Gnabry maakte er één minuut voor tijd ook nog 5-0 van.

Bayern München (39 punten) heeft door de zege op Schalke en de nederlaag van Leipzig (40 punten) nog maar één punt minder dan de concurrent uit Oost-Duitsland. Borussia Mönchengladbach (38 punten), dat eerder op zaterdag met 3-1 won van Mainz, is de nummer drie in de Bundesliga.

Bas Dost is met Eintracht Frankfurt met 2-0 te sterk voor koploper RB Leipzig. (Foto: Pro Shots)

Dost en Frankfurt verrassen Leipzig

Eintracht Frankfurt, dat met Bas Dost in de basis aan het duel met Leipzig begon, kwam kort na rust via Almamy Touré op voorsprong. De rechtsback kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied aangespeeld en schoot snoeihard in de kruising. In blessuretijd maakte oud-FC Groningen-aanvaller Filip Kostic er ook nog 2-0 van.

Voor Leipzig was de nederlaag in Frankfurt het eerste verlies in drie maanden tijd. Op 26 oktober verloor de formatie van trainer Julian Nagelsmann voor het laatst (2-1 tegen Freiburg).

Ook Borussia Mönchengladbach liep in op de koploper. De ploeg van coach Marco Rose kwam tegen Mainz door een treffer van Robin Quaison nog wel op achterstand, maar Alassane Pléa hielp 'Die Fohlen' met twee treffers aan een voorsprong.

Borussia Mönchengladbach verslaat FSV Mainz mede dankzij een fraaie treffer van Florian Neuhaus en loopt zo in op Leipzig. (Foto: Getty Images)

Neuhaus schiet raak van grote afstand

Florian Neuhaus zorgde in de slotfase voor het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Mainz-doelman Robin Zentner kwam ver zijn doel uit en kopte de bal in de voeten van Neuhaus, die van zo'n 40 meter met een fraaie lob het doel vond.

Wout Weghorst ging met VFL Wolfsburg met 1-2 onderuit tegen Hertha BSC, waar Javairô Dilrosun in de basis begon. Paderborn was met 0-2 te sterk voor Freiburg en Union Berlin boekte een 2-0-zege op Augsburg.

Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz komt zondag in actie. Bij winst in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf klimt de ploeg van de Nederlandse coach naar de vijfde plek in de Bundesliga.

